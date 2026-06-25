Declaran estado de emergencia tras terremotos. Últimas noticias, fotos y videos de Venezuela

Presidenta de Venezuela declara estado de emergencia tras terremotos

El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.

Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles están llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por horas antes de volver a sus hogares

DELCY RODRÍGUEZ CONFIRMÓ VÍCTIMAS Y SUSPENDIÓ CLASES Y ACTIVIDADES NO ESENCIALES PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS



La presidenta encargada confirmó víctimas, aunque no dio cifras, y anunció la suspensión de clases y actividades no esenciales.



"Hay estados particularmente afectados: la… pic.twitter.com/p21EuZlVJL — Clarín (@clarincom) June 25, 2026

En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.