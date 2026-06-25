Declaran estado de emergencia tras terremotos. Últimas noticias, fotos y videos de Venezuela
La tarde de este miércoles 24 de junio de 2026, un par de sismos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela. El primer sismo tuvo su origen en San Felipe, Venezuela, de acuerdo con el Servicio Sismológico de Estados Unidos. Un minuto después, ocurrió el segundo sismo, que también afectó al país, esta vez con origen en Yumare, a pocos metros de distancia del epicentro del primero.
Últimas noticias sobre los dos terremotos que sacudieron Venezuela
Presidenta de Venezuela declara estado de emergencia tras terremotos
El gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras dos fuertes sismos casi consecutivos que sacudieron este miércoles el país y provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras regiones.
Varias zonas quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles están llenas de vidrios caídos de las ventanas. Las personas que abandonaron edificios en Caracas esperaron por horas antes de volver a sus hogares
En diferentes puntos de Caracas se derrumbaron edificios. Decenas de rescatistas trabajaban entre los escombros para buscar posibles víctimas y sobrevivientes.
Se han registrado 20 réplicas tras dos fuertes terremotos en Venezuela
Al menos 20 réplicas se han registrado luego de los dos potentes terremotos que sacudieron el miércoles en Venezuela, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
“Se han registrado 20 réplicas, es un hecho de graves consecuencias, (…) hay estados particularmente afectados”, indicó Rodríguez.
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