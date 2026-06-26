Suman 589 muertos por los terremotos en Venezuela hasta este 26 de junio

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La cifra se duplicó en unas horas. Foto: AFP.

La cifra de víctimas se ha actualizado a 589 personas muertas por los terremotos en Venezuela hasta este 26 de junio. La ayuda humanitaria de al menos 20 países sigue llegando.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que este viernes “tenemos 589 personas fallecidas” durante una reunión con altos mandos militares y civiles venezolanos transmitida por la televisión estatal.

En tan solo unas horas, se duplicó el reporte oficial de víctimas para este 26 de junio, ya que el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó sobre 235 muertos y 4 mil 300 heridos hasta la noche anterior por los terremotos en Venezuela.

Aerial footage shows widespread devastation in La Guaira, Venezuela, following the powerful earthquakes. pic.twitter.com/GH3UoUVmj1 — Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026

Llega la ayuda humanitaria

Mientras tanto, al menos 20 países enviaron a equipos especializados en búsqueda y rescate para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de las regiones de Caracas y de La Guaira. Destaca México, cuyo agrupamiento de 261 militares partió a las 14:30 horas del jueves.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Este viernes, la Oficina de las Naciones Unidas Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que el traslado de los equipos especializados era una “prioridad absoluta”.

“Es algo realmente aterrador. Pero lo que estamos viendo ahora también es una movilización internacional en su mejor versión. Todo el sistema humanitario se está moviendo muy rápido y a gran escala”, sostuvo Jens Laerke, el portavoz de la agencia Jens en Ginebra.

Países o entidades que han enviado ayuda humanitaria

Argentina

Alemania

Chile

Colombia

Catar

Cruz Roja Internacional

El Salvador

Estados Unidos

Ecuador

España

Francia

Italia

Israel

Jordania

México

Países Bajos

Panamá

Reino Unido

República Checa

República Dominicana

Suiza

Vaticano

Los sismos en Venezuela

El primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 horas locales del pasado 24 de junio, con epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Morón, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, se generó otro sismo de magnitud 7.5: el más potente que sacudía al país desde 1900. Ambos fenómenos generaron 30 réplicas.

Edificio afectado en Venezuela. Foto: AFP. Rescates tras sismo en Venezuela. Foto: AFP Zona de desastre. Foto: AFP Mujer camina entre escombros. Foto: AFP.

Los terremotos generaron afectaciones, mayores y menores, en 16 ciudades. Caracas y La Guaira fueron las más dañadas; en esta última, las personas quedaron atrapadas dentro de edificios derrumbados.

De igual forma, estos terremotos fueron los más fuertes registrados en tiempos recientes, pese a que Venezuela es un país con sismos constantes. El más grave ocurrió en 1997, en Cariaco, donde murieron 73 personas.

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