Terremotos en Venezuela dejan al menos 17 extranjeros muertos de cinco países
Al menos 17 extranjeros de Portugal, España, Brasil, Italia y China figuran entre los cientos de muertos por los terremotos de Venezuela que golpearon a Caracas y La Guaira.
Para la mañana de este viernes, la cifra oficial ascendió a 589 personas fallecidas. Sin embargo, para la noche anterior, el cálculo fue de 235 víctimas mortales.
De esas 235 personas muertas en los terremotos de Venezuela, alrededor de nueve extranjeros eran de Portugal. En cambio, otros 56 nacionales estaban como desaparecidos, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, indicó que al menos tres nacionales murieron en el terremoto. En cambio, “el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99″, indicó en un comunicado citado por la AFP.
Brasileños y chinos, entre las víctimas
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil indicó el jueves que dos de sus habitantes, un hombre y una mujer, fallecieron en los sismos; por ello, brindarán asistencia consular a los familiares
Asimismo, un hombre con ciudadanía italiana y venezolana falleció tras el colapso de un edificio en La Guaira, según la cancillería del país europeo.
De igual forma, hay al menos dos chinos muertos por los terremotos en Venezuela, según el reporte difundido el jueves por Xinhua, la agencia estatal de noticias de China.
La legación diplomática pidió a sus ciudadanos en Venezuela “tomar precauciones frente a desastres secundarios causados por las réplicas y otros terremotos”.
Los sismos en Venezuela
El primero, de magnitud 7.2, se generó a las 18:04 horas locales del pasado 24 de junio, con epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Morón, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, se generó otro sismo de magnitud 7.5. Ambos fenómenos generaron 30 réplicas.
Al menos 16 ciudades tuvieron afectaciones mayores y menores. Caracas y La Guaira fueron las más dañadas; en esta última, las personas quedaron atrapadas dentro de edificios derrumbados.
Pese a ser un país con fuertes movimientos telúricos, estos terremotos son los más fuertes registrados en tiempos recientes en Venezuela, pues el más grave ocurrió en 1997, en Cariaco, donde fallecieron 73 personas.
Este viernes, la presidenta interina Delcy Rodríguez, actualizó la cifra a 589 personas fallecidas en los recientes terremotos.
En tan solo unas horas, se duplicó el reporte oficial de víctimas, ya que la cifra era de 235 muertos y mil 300 heridos hasta la noche anterior.
Mientras tanto, al menos 20 países enviaron a equipos especializados en búsqueda y rescate para la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de las regiones de Caracas y de La Guaira.
Países o entidades que han enviado ayuda humanitaria
- Argentina
- Alemania
- Chile
- Colombia
- Catar
- Cruz Roja Internacional
- El Salvador
- Estados Unidos
- Ecuador
- España
- Francia
- Italia
- Israel
- Jordania
- México
- Países Bajos
- Panamá
- Reino Unido
- República Checa
- República Dominicana
- Suiza
- Vaticano
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