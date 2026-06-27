Las imágenes del choque de una avioneta contra un rascacielos en Pekín que dejó un muerto

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Autoridades en China confirmaron un muerto y 13 heridos. Foto: AFP

Las autoridades de Pekín confirmaron que el choque de una avioneta contra el rascacielos más alto de la capital china dejó un muerto y 13 personas heridas, en el primer reporte oficial sobre el accidente ocurrido la tarde del viernes y que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del incidente. Sin embargo, periodistas internacionales y testigos reportaron un agujero en los pisos superiores de la torre Citic, un edificio de 528 metros de altura, mientras continúan las investigaciones.

Videos muestran los momentos posteriores al impacto

Las grabaciones compartidas por distintos usuarios muestran los instantes posteriores al choque. En las imágenes se observa cómo los restos de la aeronave caen desde una de las partes más altas del edificio, mientras fragmentos se desprenden de la estructura y personas que se encontraban en la zona reaccionan con sorpresa y preocupación.

🇨🇳✈️ IMPACTO AVIONETA EN PEKÍN, CHINA.



Una avioneta se estrelló contra la Torre CITIC, también conocida como China Zun, el rascacielos más alto de Pekín.



El impacto ocurrió en el distrito financiero de Guomao / CBD, una de las zonas más importantes de la capital china.



📍 La… pic.twitter.com/XJC81DTl52 — Global News (@LaVozGlobal) June 26, 2026

Los videos comenzaron a circular pocas horas después del accidente y llamaron la atención debido a que el impacto ocurrió en uno de los edificios más emblemáticos del distrito financiero de Pekín.

🔴 #SONDAKİKA | İddialara göre bir uçak, Pekin’deki CITIC Kulesi’ne çarptı. Uçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve ilk bilgilere göre uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.



🔴 #BREAKING | Reports claim that an aircraft has crashed into the CITIC Tower in Beijing.… pic.twitter.com/OX2EFUEWiK — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) June 26, 2026

Autoridades confirman un muerto y 13 heridos

Fue hasta este sábado cuando las autoridades del distrito de Chaoyang confirmaron el saldo oficial del accidente.

De acuerdo con el comunicado, el incidente ocurrió el 26 de junio a las 17:55 horas, cuando una avioneta deportiva ligera, monomotor y biplaza, se impactó contra un edificio de gran altura durante su vuelo.

#ULTIMAHORA Reportan choque de Avioneta contra la Torre Zun el edificio más grande de Pekin de casi 600 metros de altura, hasta el momento se descarta haya sido #AtaqueTerrorista como el 9/11 pic.twitter.com/LQW6HVIhXQ — El Abogato 🐾 🕎🇮🇱 (@__elabogato) June 26, 2026

El piloto, quien era la única persona a bordo, murió en el lugar, mientras que 13 personas que se encontraban en tierra resultaron heridas y recibieron atención médica.

Las autoridades señalaron que las dependencias correspondientes continúan investigando las circunstancias que provocaron el choque.

¿Qué se sabe de la torre donde ocurrió el accidente?

La torre Citic, también conocida como China Zun, cuenta con 108 pisos y capacidad para albergar a cerca de 12 mil trabajadores. Se ubica en uno de los principales corredores financieros del este de Pekín, muy cerca de la sede de la televisión estatal CCTV.

Tras el impacto, la zona fue acordonada y se desplegó un amplio operativo de seguridad alrededor del inmueble.

Un accidente poco común en una ciudad con estrictas medidas de seguridad

El accidente generó sorpresa entre habitantes de Pekín, una ciudad donde las restricciones al espacio aéreo y las medidas de seguridad son especialmente rigurosas.

“Algo así no puede pasar en Pekín. Es Pekín. Es bastante habitual en el extranjero, pero en China no debería ocurrir. Estoy realmente impactada”, declaró una mujer que observaba el edificio desde la calle, de acuerdo con AFP.

Las autoridades no han adelantado una posible causa del accidente y mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo una aeronave terminó impactándose contra el rascacielos más alto de la capital china.

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