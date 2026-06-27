Irán responsabiliza a EE. UU. por nuevos ataques en el Golfo Pérsico

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Irán responsabiliza a EE. UU. por nuevos ataques. Foto: Getty

El Gobierno de Irán responsabilizó a Estados Unidos por la nueva escalada militar registrada este viernes, luego de un intercambio de ataques en el que fuerzas iraníes lanzaron ofensivas contra posiciones estadounidenses. Por su parte, el ejército de EE. UU. respondió con bombardeos sobre objetivos de vigilancia costera iraníes.

La tensión entre ambos países aumentó tras los hechos ocurridos en la región del estrecho de Ormuz, donde cada gobierno sostiene una versión distinta sobre el origen del enfrentamiento. Mientras Washington afirma que actuó en respuesta a ataques contra embarcaciones, Teherán asegura que únicamente hace cumplir las rutas de navegación establecidas por sus autoridades.

Irán acusa a Estados Unidos de violar acuerdos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó los bombardeos estadounidenses como una “flagrante violación” del Memorando de Entendimiento firmado entre ambos países.

En un comunicado, la cancillería iraní sostuvo que cualquier respuesta militar de la República Islámica corresponde a acciones de “defensa” para proteger su soberanía, seguridad e intereses nacionales.

Además, el Gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos por las consecuencias derivadas de la actual escalada y señaló que también serán responsables los países que, a su juicio, colaboren con las operaciones militares estadounidenses.

Estados Unidos justifica bombardeos en el estrecho de Ormuz

Por su parte, Estados Unidos aseguró que los ataques contra posiciones iraníes ocurrieron como respuesta a nuevos incidentes contra embarcaciones que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de petróleo.

Irán rechazó esa versión y sostuvo que sus acciones se limitan a ordenar que los barcos naveguen por los corredores marítimos establecidos por Teherán.

Irán pide apoyo de países del Golfo Pérsico

En su posicionamiento, el Gobierno iraní también llamó a los países ubicados en la costa sur del Golfo Pérsico a respetar el principio de buena vecindad y a no permitir que su territorio sea utilizado para realizar operaciones militares contra Irán.

Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha informado sobre víctimas derivadas de este nuevo intercambio de ataques.

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