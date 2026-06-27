Venezuela enfrenta horas críticas, relata reportero Miguel Sogbi para Uno TV

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Las primeras 48 horas después de los terremotos en Venezuela marcaron un momento crítico para las labores de rescate. Mientras equipos especializados de al menos 17 países, entre ellos México, Chile, El Salvador y Colombia, trabajan en las zonas afectadas, habitantes y voluntarios aseguran que aún hacen falta herramientas especializadas para acelerar la búsqueda de sobrevivientes.

Además de la emergencia provocada por los sismos, ciudadanos expresaron su inconformidad por la falta de un reporte oficial claro sobre el número de personas rescatadas, fallecidas y desaparecidas. De acuerdo con el reporte desde Caracas, el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

Venezuela vive horas críticas tras los terremotos

El corresponsal Miguel Sogbi informó que la población mantiene dudas sobre las cifras difundidas por el gobierno y señaló que, durante los recorridos realizados en las zonas afectadas, se observó una amplia movilización de voluntarios y apoyo internacional, aunque consideró que la ayuda sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desastre.

Uno de los equipos de rescate procedente de El Salvador trabaja en un solo edificio y, tras varias horas de labores, apenas había logrado revisar una cuarta parte de la estructura. Según el testimonio citado, los especialistas aseguraron que nunca habían enfrentado un escenario de esa magnitud.

De acuerdo con el reporte, se hablaba de casi mil personas fallecidas, aunque el periodista advirtió que esa cifra podría aumentar. También indicó que habría alrededor de 350 edificios colapsados, de los cuales 100 se localizarían en el estado La Guaira.

Voluntarios, ayuda internacional y desafíos en el rescate

El reporte también señaló que los cuerpos de Bomberos y Protección Civil trabajan agotados tras jornadas continuas. Además, algunos voluntarios denunciaron restricciones para ingresar a las zonas de desastre debido a nuevos controles administrativos.

Los rescatistas indicaron que los llamados de auxilio que se escuchaban durante las primeras horas comenzaron a desaparecer conforme avanzó el tiempo, mientras miles de personas permanecían atrapadas bajo los escombros, según el reporte.

En Caracas, también se observaron centros de acopio con ayuda humanitaria y personas damnificadas instaladas con casas de campaña y bolsas para dormir sobre banquetas y avenidas.

México envía ayuda humanitaria a Venezuela

Durante la cobertura se informó que México envió tres aviones con ayuda humanitaria, además de personal especializado, maquinaria y binomios caninos para apoyar las labores de rescate. También se indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum y la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantendrían comunicación constante.

El corresponsal agradeció el apoyo enviado por México y destacó la llegada del personal de la Fuerza Aérea Mexicana y de los equipos especializados para colaborar en la emergencia.