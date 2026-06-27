Nuevo sismo de magnitud 4.9 vuelve a sacudir Venezuela

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Nuevo sismo de 4.9 sacude Venezuela. Foto: Getty

Venezuela registró este viernes un nuevo sismo de magnitud 4.9, apenas dos días después de los fuertes terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio y que dejaron cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos.

El nuevo movimiento ocurrió mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas por los terremotos registrados el miércoles 24 de junio.

➜] #Actualización

🇻🇪 Terremotos #Venezuela



La magnitud preliminar del #sismo reciente [22:16 hora Universal] fue de 4.9 y con epicentro a 80 km al oeste de #Caracas, #Venezuela. ℹ️ #EMSC.



🔴 Se reportan percepciones fuertes en el distrito de Caracas y áreas circundantes.… pic.twitter.com/MiUFtaQEKR — SASSLA (@SasslaMx) June 26, 2026

Venezuela suma dos réplicas importantes tras los terremotos del 24 de junio

Con este nuevo movimiento, ya son dos las réplicas de magnitud considerable registradas desde los terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron el país.

La primera ocurrió durante la madrugada de este viernes en La Guaira, donde se registró un sismo de magnitud 4.4, lo que provocó que numerosos habitantes salieran nuevamente de sus viviendas por temor a nuevos derrumbes y daños estructurales.

Horas más tarde se presentó el nuevo sismo de 4.9, que volvió a sentirse en territorio venezolano y mantuvo en alerta a la población.

URGENTE 🇻🇪 | ¡ÚLTIMA HORA! 🚨| Así se vivió el reciente sismo en Venezuela, 4.1, epicentro en el Estado Aragua, Maracay. pic.twitter.com/wI1yW4Hp2t — ¡DIFUNDELO YA! (@DIFUNDELOYA) June 26, 2026

Colapsa puente de Caraballeda tras réplicas del sismo en Venezuela

Autoridades y usuarios reportaron el colapso del puente de Caraballeda, en La Guaira, luego del sismo registrado hoy. Como consecuencia, la circulación de vehículos quedó completamente interrumpida en la zona.

Puente de Caraballeda – La Guaira, colapsado luego de las replicas! No hay paso de vehículos 🚨 pic.twitter.com/e1i7P3csFq — Alberto Altuve (@AlbertoAltuve) June 26, 2026

¿Cuál es el saldo que han dejado los terremotos?

De acuerdo con los reportes oficiales más recientes y datos difundidos por organismos internacionales, los terremotos del 24 de junio han dejado un saldo preliminar de:

920 personas fallecidas

Alrededor de mil personas heridas

Más de 50 mil personas reportadas como desaparecidas

Las autoridades señalaron que estas cifras podrían modificarse conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Continúan las labores de emergencia

Equipos de rescate y autoridades mantienen los operativos para localizar sobrevivientes entre los escombros, mientras continúan las evaluaciones de daños en viviendas, edificios e infraestructura.

Las autoridades también mantienen el monitoreo de la actividad sísmica ante la posibilidad de que se registren nuevas réplicas en los próximos días.

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