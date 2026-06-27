Inesperada renuncia en vivo de periodista argentina se vuelve viral: VIDEO

GENERANDO AUDIO...

Periodista mostró solidaridad con compañeros. Foto: Getty

Una inesperada renuncia durante un programa de streaming en Argentina se volvió viral en redes sociales, luego de que la periodista Fiorella Sargenti abandonara la transmisión e invitara al resto de sus compañeros a hacer lo mismo, tras un conflicto laboral relacionado con presuntos reclamos salariales en el canal Blender.

La conductora interrumpió la conversación en plena emisión para denunciar la situación de varios trabajadores y anunció que no continuaría al aire. Aunque el video fue retirado posteriormente, usuarios alcanzaron a descargarlo y compartirlo, convirtiéndolo en uno de los temas más comentados.

Así fue la renuncia de Fiorella Sargenti en plena transmisión

Según reportes de medios argentinos, el hecho ocurrió durante la transmisión del programa “Último Aviso”, cuando Sargenti pidió detener el contenido habitual para informar sobre la situación que atravesaban sus compañeros.

Fio Sargenti anuncia que abandonan el aire de Blender porque las autoridades echaron a muchos compañeros por exigir cobrar su sueldo. Mi solidaridad y abrazo a toda la buena gente que labura en el canal.



Rebord se fue dos semanas y la chocaron. pic.twitter.com/zYOu14ionK — Marian Herrera (@marianherrrera) June 25, 2026

“Chicos, los tengo que molestar para que no queden fuera de todo, está sucediendo una situación laboral con nuestros compañeros”.

La periodista aseguró que varios trabajadores habían sido despedidos después de reclamar mejoras salariales.

“Echaron a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestro salario y los aumentos, así que me parece que van a estar todos de acuerdo en que no podemos hacer el programa así“.

También explicó que la decisión de interrumpir el programa había sido acordada previamente con parte del equipo técnico.

“Si tocan a uno, tocan a todos, así es como funciona la solidaridad laboral”, expresó antes de retirarse del estudio.

La transmisión fue suspendida poco después.

El video desató miles de reacciones en redes sociales

Aunque el canal eliminó la grabación original, el momento comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas y generó miles de comentarios.

Según reportes, gran parte de las reacciones destacaron la decisión de la periodista de solidarizarse con sus compañeros, aun cuando ello pudiera poner en riesgo su permanencia en el medio.

Hasta el momento, el canal Blender no ha emitido un posicionamiento público sobre lo ocurrido durante la transmisión ni sobre los presuntos despidos mencionados por la conductora.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.