Balotaje en América: los países que obligan a una segunda vuelta para elegir presidente

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Elecciones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los procesos electorales en países de América Latina son complejos y diferentes; algunos, incluso, permiten una segunda vuelta para elegir presidentes. A dicha acción se le conoce como balotaje, el cual, al menos, 13 países lo permiten.

La segunda vuelta en la mayoría de los comicios se da cuando uno de los candidatos no se impone con gran mayoría sobre sus contrincantes.

Países de América que permiten el balotaje

En América Latina hay 13 países cuyo proceso electoral permite hacer una segunda vuelta para poder elegir al presidente. Las naciones son:

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Perú

República Dominicana

Uruguay

Haití

¿Cómo funcionan las segundas vueltas electorales?

Argentina

De acuerdo con la Constitución Nacional de Argentina, “el presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo, en doble vuelta”.

En el artículo 96, las autoridades argentinas explican que “la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas, dentro de los treinta días de celebrada la anterior”.

Bolivia

En Bolivia, la segunda vuelta se efectuará cuando ningún candidato haya “reunido el 50% más uno de los votos válidos”, establece su Constitución. O bien, “haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia de, al menos, 10% en relación con la segunda candidatura”.

En el artículo 166, autoridades detallan:

“Se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas, en el plazo de sesenta días computables a partir de la votación anterior. Será proclamada a la Presidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos”

Brasil

En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral detalla que las elecciones “ocurren siempre en el primer domingo del mes de octubre y, habiendo una segunda vuelta, en el último domingo del mes”.

Chile

Las elecciones en Chile también enfrentan una segunda vuelta que, de acuerdo con las autoridades, es “un proceso de votación de carácter obligatorio, salvo las excepciones que establece la ley”.

Colombia

En Colombia, los candidatos, para decretarse ganadores, deben obtener más del 50% de los votos. De lo contrario, se iniciará una segunda vuelta en los comicios.

Costa Rica

Costa Rica es otro de los países que mantiene una segunda vuelta, según lo establecen las leyes electorales del país, la cual “deberá llevarse a cabo el primer domingo de abril siguiente (a la primera vuelta)”

Ecuador

Las autoridades electorales de Ecuador destacan que “en caso de que deba realizarse una segunda vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República, no podrán alterarse por ningún concepto los padrones electorales de la primera vuelta, ni el número de electores por cada junta receptora del voto; tampoco podrán incluirse en el registro nuevos electores”

El Salvador

En El Salvador, para poder alzar un ganador, éste deberá tener más del 50% de los votos electorales; de lo contrario, se decretará una segunda vuelta para poder establecer un ganador.

Guatemala

Otro país de Centroamérica que mantiene vigente la segunda vuelta electoral es Guatemala, en donde también se requiere más del 50% del voto popular para poder decretar a un ganador.

“Si en la primera elección ninguna de las planillas obtuviere tal mayoría, deberá llevarse a cabo la segunda elección con las dos planillas que hayan alcanzado la mayor cantidad de sufragios, en un plazo no mayor de 60 días ni menor de 45” Autoridades electorales de Guatemala

Perú

La segunda vuelta en Perú se da cuando “ninguno de los candidatos que participaron en las Elecciones Generales alcanza más del 50% de los votos válidos”, de acuerdo con las autoridades peruanas. Al igual que en otros países, en la segunda vuelta participan los dos candidatos que hayan obtenido, previamente, la mayor votación.

República Dominicana

Autoridades de República Dominicana explican que “en el caso de que deba realizarse una segunda vuelta o balotage, la proclama será publicada dentro de los 3 días siguientes de haberse proclamado las dos candidaturas que obtuvieron mayor número de votos válidos en la primera elección”

Uruguay

En Uruguay también se establece que el candidato deberá obtener más del 50% de los votos para poder proclamar un ganador; de lo contrario, se llamará a una segunda vuelta.

Haití

En Haití las autoridades establecieron que el candidato, para proclamarse ganador, deberá obtener una diferencia mayor al 25% sobre su contrincante más cercano. De no obtenerlos, se llamará a una segunda vuelta electoral.

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