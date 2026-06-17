BBC eliminará 550 empleos antes de 2027 como parte de un amplio plan de recortes

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Foto: AFP

La BBC anunció la eliminación de alrededor de 550 puestos de trabajo antes de marzo de 2027, como parte de un plan más amplio que contempla la reducción de hasta 2 mil empleos en tres años, equivalente a cerca del 10% de su plantilla.

El director general de la corporación británica, Matt Brittin, informó a los trabajadores que los recortes forman parte de una estrategia para generar ahorros por 160 millones de libras esterlinas antes del cierre del actual ejercicio financiero.

Recortes afectarán varias áreas

Las medidas impactarán diversas divisiones del grupo audiovisual público, incluidas las áreas de información y programación en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, donde algunos programas serán cancelados.

Brittin señaló que todas las áreas de la organización deberán contribuir al ajuste presupuestario debido a la magnitud de los ahorros requeridos.

Además, adelantó que en los próximos meses se anunciará la supresión de aproximadamente 700 puestos adicionales dentro de las divisiones corporativas.

BBC busca evitar despidos forzosos

El directivo indicó que varias áreas ya iniciaron programas de bajas voluntarias y aseguró que la empresa intentará minimizar los despidos obligatorios.

Sin embargo, reconoció que una reducción de esta magnitud inevitablemente implicará la salida de trabajadores.

Presiones financieras y caída de ingresos

La BBC anunció en abril un plan para eliminar entre mil 800 y 2 mil empleos, argumentando que enfrenta importantes presiones financieras.

Entre los factores que afectan sus finanzas destaca la disminución de los ingresos obtenidos mediante el canon audiovisual, una de sus principales fuentes de financiamiento.

La corporación pretende ahorrar alrededor de 500 millones de libras durante los próximos dos años, sobre costos anuales que rondan los 5 mil millones de libras.

Sindicato critica los recortes

La secretaria general del sindicato National Union of Journalists (NUJ), Laura Davison, calificó los recortes como “devastadores” tanto para los trabajadores como para la audiencia británica.

La representante sindical advirtió que la reducción de personal podría afectar la calidad y cobertura de los contenidos informativos y de servicio público que ofrece la BBC.

Escándalos también golpean a la corporación

Además de los problemas financieros, la BBC ha enfrentado diversos escándalos en los últimos años.

Uno de los más recientes derivó en la salida de su anterior director general, Tim Davie, después de la polémica generada por la difusión de un documental relacionado con un discurso de Donald Trump previo al asalto al Capitolio de Estados Unidos.

Tras las críticas, la BBC retiró el contenido y ofreció disculpas públicas, mientras que Trump presentó una demanda por difamación en Florida.

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