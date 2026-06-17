Reservas mundiales de petróleo caen a mínimos desde 1990, pero AIE anticipa superávit histórico en 2027

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Foto: Getty Images

Las reservas de petróleo de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alcanzaron su nivel más bajo desde 1990, mientras la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió este miércoles que, tras la crisis de suministro provocada por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el mercado podría pasar a un importante superávit de oferta en 2027.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE señaló que las reservas de crudo continúan disminuyendo a un ritmo récord, en un contexto marcado por las dificultades de abastecimiento derivadas de la guerra en Oriente Medio y el cierre temporal del estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el reporte, desde el inicio del conflicto en la región las existencias petroleras de los países miembros de la OCDE han caído en 163 millones de barriles, una reducción que llevó los inventarios al nivel más bajo registrado en los últimos 35 años.

La crisis energética escaló luego de que la guerra en Irán provocara el bloqueo de más de 14 millones de barriles diarios de producción petrolera en Oriente Medio, considerada por la AIE como la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado energético.

Sin embargo, el organismo internacional señaló que el panorama podría cambiar drásticamente luego de que Estados Unidos anunciara un acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán, lo que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

Si este acuerdo se mantiene, explicó la Agencia Internacional de Energía, las exportaciones de petróleo del golfo Pérsico comenzarían una recuperación gradual, particularmente porque Irán podría retomar plenamente sus exportaciones una vez levantadas las restricciones actuales.

La AIE estima que durante 2027 la oferta global de petróleo aumentará en alrededor de 8 millones de barriles diarios, mientras la demanda crecería únicamente 2 millones, lo que generaría un amplio superávit de oferta a nivel mundial.

Según las proyecciones del organismo, esta diferencia provocaría que la oferta supere la demanda en alrededor de 5.05 millones de barriles diarios durante el próximo año.

A corto plazo, sin embargo, la presión sobre el mercado continúa. La AIE indicó que la demanda global caerá en 1.1 millones de barriles diarios este año, mientras los inventarios han seguido reduciéndose a un ritmo de 3.8 millones de barriles diarios desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

En los mercados internacionales, el petróleo mantenía ligeras alzas este miércoles 17 de junio, con el barril Brent cotizando en 79.32 dólares, mientras analistas mantienen atención sobre la evolución del acuerdo que podría redefinir por completo el equilibrio energético global durante los próximos meses.

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