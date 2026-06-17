¿Regresa a México? Papa León XIV rompe protocolo con la prensa y abre puerta a próxima visita

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El Papa León XIV abrió este miércoles la posibilidad de realizar una próxima visita a México, luego de responder en el Vaticano a una pregunta directa de la prensa mexicana sobre cuándo volvería al país y visitaría la Basílica de Guadalupe, una declaración que rápidamente despertó expectativa entre millones de fieles.

A su llegada al Vaticano tras concluir un viaje por España, el sumo pontífice sorprendió al romper el protocolo y ofrecer una conferencia improvisada a pie de calle, donde corresponsales internacionales aprovecharon para preguntarle sobre la posibilidad de volver a territorio mexicano.

Papa León XIV deja abierta posibilidad de regresar a México

En medio de la conversación con periodistas, al ser cuestionado sobre cuándo volvería a pisar tierras mexicanas y visitar la Basílica de Guadalupe, el Pontífice respondió con una frase breve que inmediatamente encendió las expectativas.

“Pues… ahí vamos a ver. Espero que no pase demasiado tiempo”.

La respuesta fue interpretada como una señal de que una futura visita oficial a México podría comenzar a tomar forma próximamente.

La Basílica de Guadalupe vuelve al centro de conversación sobre posible visita papal

La pregunta realizada por medios mexicanos estuvo enfocada particularmente en una eventual visita del líder de la Iglesia católica a la Basílica de Guadalupe, uno de los puntos religiosos más importantes para millones de creyentes en México.

Aunque León XIV no confirmó fechas ni planes concretos, su respuesta dejó abierta la posibilidad de que México figure dentro de sus próximos recorridos internacionales.

Papa León XIV también lanza mensaje contra polarización política mundial

Durante el mismo intercambio con medios, el Pontífice también fue cuestionado sobre la creciente división política y la falta de acuerdos entre gobiernos en distintos países.

Sin entrar directamente en temas partidistas, León XIV aprovechó para hacer un llamado público al diálogo y a reducir la confrontación política.

“Yo no quiero entrar en la política… pero la invitación al diálogo, la invitación a escucharnos los unos a los otros, y no siempre estar criticando e insultando la oposición sin llegar a acuerdos para el bien común… eso sería el enfoque”.

El mensaje fue interpretado como una crítica directa a la polarización que actualmente domina distintos escenarios políticos internacionales.

Papa reconoce apoyo recibido durante reciente viaje a España

Finalmente, León XIV compartió un balance positivo sobre su reciente gira por España, donde aseguró sentirse especialmente conmovido por la respuesta de la gente durante las actividades realizadas.

“De verdad, la respuesta entusiasta de tantas personas en todos los lugares… ha sido una cosa muy hermosa”, expresó.

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