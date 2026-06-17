Disfrazan a hombres de osos para realizar extraño simulacro en Japón; videos sorprenden

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Foto: Reuters

Autoridades de la prefectura de Tochigi, en Japón, realizaron un inusual simulacro de emergencia en una escuela primaria donde personas se disfrazaron de osos para entrenar la respuesta ante posibles intrusiones de estos animales, en medio del aumento de ataques que ya dejaron un récord de 238 víctimas durante 2025.

Las imágenes del ejercicio rápidamente llamaron la atención debido a lo peculiar del operativo: un funcionario local vestido con traje y máscara de oso simuló el ingreso de un animal salvaje mientras policías, cazadores acreditados y personal del gobierno desplegaban un protocolo para neutralizar la amenaza.

A Japanese government task force staged school bear-intrusion drills in Tochigi, Japan, amid surging attacks that hit a record 238 casualties in 2025. A nearby bear sighting earlier shut nearly 100 schools in Utsunomiya pic.twitter.com/VLPEpq4kVb — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

Japón refuerza protocolos tras aumento de ataques de osos en zonas urbanas

El simulacro se realizó luego de que, apenas una semana antes, repetidos avistamientos de un oso negro paralizaran por completo la cercana ciudad de Utsunomiya, donde viven más de 500 mil personas.

Como medida preventiva, autoridades locales decidieron cerrar casi 100 escuelas públicas e incluso un campus universitario durante tres días consecutivos mientras se atendía la emergencia.

El animal finalmente fue localizado y abatido el pasado 9 de junio dentro de una zona residencial ubicada en las afueras de la ciudad.

Así fue el peculiar simulacro con humano disfrazado de oso en Japón

De acuerdo con autoridades locales, el ejercicio simuló la presencia de un oso salvaje dentro del recinto de una escuela primaria.

Durante el operativo, además de mapas y gráficos impresos, se utilizó un dron de observación que sobrevoló al supuesto animal, representado por un funcionario disfrazado con traje completo y máscara de oso.

Foto Reuters

Posteriormente, el falso oso fue acorralado cerca de un corral de cabras y finalmente sometido por cazadores que participaban en el entrenamiento.

Los funcionarios también practicaron el uso de gas pimienta utilizando figuras de cartón tamaño real con forma de oso.

Japón registró récord de ataques de osos durante 2025

Tetsuya Maruyama, jefe del Departamento de Medidas de Control de Fauna Silvestre de Tochigi, explicó que estos ejercicios forman parte de una serie de entrenamientos diseñados para perfeccionar la respuesta ante escenarios reales.

El gobierno japonés creó este año un grupo de trabajo especializado luego de que los ataques de osos aumentaran incluso dentro de zonas urbanas.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Medio Ambiente, durante el año fiscal 2025 Japón registró 238 víctimas por ataques de osos, incluidos 13 fallecimientos.

Foto: Reuters

A principios de junio, un ataque ocurrido en Fukushima dejó al menos cuatro personas heridas, mientras cámaras de seguridad captaron a uno de estos animales persiguiendo a un hombre y derribándolo sobre el suelo.

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