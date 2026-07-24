Bertha toca tierra en EE. UU. y comienzan las fuertes lluvias en Texas y Luisiana

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Foto: AFP

La tormenta tropical Bertha ya tocó tierra en Estados Unidos, donde comenzó a generar fuertes lluvias, oleaje elevado y riesgo de inundaciones en zonas de Texas y Luisiana, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

En su reporte de las 16:00 horas (CDT) de este jueves 23 de julio, el organismo indicó que el centro del sistema se ubicaba en 29.8° norte y 94.7° oeste, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 21 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 64 km/h y una presión mínima de 1006 milibares.

🌊 Waves in Galveston, TX, have picked up this afternoon now that the center of Tropical Storm Bertha has moved inland and is about 40 miles north of Galveston. Much of Bertha's convection remains to the south of the center of circulation.



Nathan Moore — @StormChaserIRL https://t.co/k37H8stvEh pic.twitter.com/hXuhffqsH9 — RadarOmega (@RadarOmega) July 23, 2026

Bertha avanza por Texas tras tocar tierra

De acuerdo con el NHC, el ciclón ingresó a tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, aproximadamente a 121 kilómetros de Galveston, donde continúan registrándose lluvias intensas.

El organismo prevé que Bertha se debilite gradualmente mientras avanza por el este de Texas y que se disipe en aproximadamente un día.

Además, permanece vigente una advertencia de tormenta tropical para parte de la costa del Golfo, desde Morgan City, Luisiana, hasta Sargent, Texas.

Lluvias, oleaje y medidas preventivas

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las bandas nubosas de Bertha continúan dejando precipitaciones importantes sobre la costa de Texas.

En redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran oleaje elevado en Galveston y lluvias en distintas zonas de Texas, además de publicaciones de habitantes que documentan las condiciones provocadas por la tormenta.

Houston be so bipolar.. one minute it’s 200 degrees.. next minute you got tropical storm Bertha storming on your way home lmao pic.twitter.com/eyKZbfaSHP — trinh ⁷ ⟭⟬ 💜 (@trinhers) July 23, 2026

Por su parte, Chevron informó que suspendió temporalmente la producción en sus instalaciones de Petronius y evacuó personal como medida preventiva. En contraste, BP anunció este jueves el regreso de trabajadores no esenciales a las plataformas Thunder Horse y Na Kika, tras retirar al personal al inicio de la semana por precaución.

El NHC había advertido previamente que Bertha podría dejar entre 5 y 10 centímetros de lluvia, con acumulados aislados superiores a 15 centímetros, principalmente desde el oeste de Florida hasta el sur de Luisiana, con riesgo de inundaciones repentinas, sobre todo en zonas urbanas.

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