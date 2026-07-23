EE. UU. revela quiénes integran la nueva cúpula del CJNG

GENERANDO AUDIO...

CJNG cambió de líderes tras la muerte del “Mencho”. Foto: Cuartoscuro

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos difundió un organigrama en el que identifica a los presuntos integrantes de la nueva cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el esquema aparece Juan Carlos González, “Pelón”, como nuevo líder de la organización, junto con otros seis operadores que, según las autoridades estadounidenses, forman parte de la estructura de mando del grupo criminal.

Foto: Departamento del Tesoro Estados Unidos

¿Quiénes integran la nueva cúpula del CJNG, según EE. UU.?

De acuerdo con el organigrama del Departamento del Tesoro, estos son los presuntos integrantes del liderazgo del CJNG:

Juan Carlos González, “Pelón”

Cargo, según EE. UU.: Nuevo líder del CJNG.

Señalamientos: El Tesoro afirma que asumió el liderazgo tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También señala que enfrenta una acusación federal por narcotráfico en Estados Unidos y que existe una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”

Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Estatus en la OFAC: Había sido sancionado previamente y fue redesignado en 2025.

Audias Flores Silva, “Jardinero”

Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Señalamientos: El Tesoro reconoce que fue detenido por autoridades mexicanas en abril de 2026, pero sostiene que su red de familiares, colaboradores y empresas continúa operando, por lo que lo mantiene dentro de la estructura del cártel.

El “Jardinero” del CJNG, se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. Cuenta con un proceso de extradición activo, solicitado por una Corte de Distrito de Columbia en Estados Unidos, mismo que se ha visto detenido por amparos y suspensiones otorgadas en México.

Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”

“La Firma” Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Estatus en la OFAC: Fue redesignado por el Departamento del Tesoro en 2025.

Francisco Javier Gudiño Haro, “La Gallina”

Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Estatus en la OFAC: Figura entre los operadores previamente sancionados y redesignados.

Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”

Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Estatus en la OFAC: Redesignado por el Departamento del Tesoro.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”

Cargo, según EE. UU.: Integrante del liderazgo del CJNG.

Estatus en la OFAC: El Tesoro lo incluye como parte de la estructura de mando y señala que ya había sido sancionado previamente.

La imagen fue publicada como parte de la mayor ronda de sanciones impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra el CJNG.

El Gobierno de Estados Unidos indicó que el organigrama muestra a las personas que considera parte del liderazgo de la organización para efectos de las medidas financieras anunciadas.

¿Qué muestra el organigrama del Departamento del Tesoro?

El esquema presentado por la OFAC distingue entre personas que ya habían sido sancionadas y aquellas incorporadas recientemente a las medidas financieras.

Además, identifica al “Pelón” como el nuevo líder del CJNG, mientras que el resto de los nombres aparecen como parte de la estructura que, según Estados Unidos, continúa dirigiendo las operaciones del grupo criminal.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con las personas y entidades incluidas en la lista, salvo autorización de la OFAC.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.