EE. UU. pone bajo la lupa a 16 empresas mexicanas por presuntos nexos con el CJNG

GENERANDO AUDIO...

16 empresas de distintos giros ligadas al CJNG. Foto: Reuters

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 16 empresas mexicanas que, según sus investigaciones, formaban parte de la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las empresas se encuentran fabricantes de calzado para bebés, tequileras, empresas agrónomas y agropecuarias, incluso petroleras, lo que da cuenta del alcance de la red vinculada al cártel.

50 sanciones por vínculos con el CJNG

La medida fue dada a conocer este 23 de julio como parte de lo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) calificó como su mayor acción contra la organización criminal en la que sancionó a 50 entidades en total, entre personas y organizaciones, incluido Juan Carlos González, alias “03” o “Pelón”, considerado nuevo líder del CJNG tras la muerte del “Mencho”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que las compañías presuntamente eran utilizadas para ocultar activos, lavar dinero o facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico, el huachicol y otras fuentes de ingresos del grupo delictivo.

Empresas mexicanas sancionadas por presuntos vínculos con el CJNG

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, estas son las empresas incluidas en las sanciones:

Petrocoda S.A. de C.V. , empresa gasolinera

, empresa El Almacén Licorería, tienda de bebidas alcohólicas

Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V., dedicada al comercio mayorista de ropa

Casa Tequilera El Origen del Tequila S.A. de C.V.

El Origen del Tequila S.A. de C.V. Hurrari Kash S.A. Promotora de Inversión de C.V., empresa constructora

Agropecuaria Amateq del Valle S.A. de C.V.

Amateq del Valle S.A. de C.V. Productores Vagu S.A. de C.V., empresa de muebles

Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., dedicada a la venta de calzado para bebé

Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V.

S.P.R. de R.L. de C.V. Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama S.A. de C.V.

Alfa y Gama S.A. de C.V. Rancho San Miguel Los Tres Hermanos S.P.R. de R.L. de C.V., relacionado con la producción de tequila y agave

Strong Energy S.A. de C.V., empresa petrolera

Transic Logistic S.A. de C.V.

S.A. de C.V. Mundo Fit Suplementos S.A. de C.V.

S.A. de C.V. Medin Products

Optic Private Transportation S.A. de C.V.

¿Por qué fueron sancionadas estas empresas?

Según la OFAC, las compañías eran presuntamente controladas por integrantes del CJNG, familiares o personas cercanas a operadores del grupo criminal.

En otros casos, el Gobierno de Estados Unidos sostiene que habrían servido para administrar bienes, mover recursos o realizar operaciones comerciales que beneficiaban financieramente al cártel.

El comunicado también señala que algunas de estas empresas estaban relacionadas con actividades como la producción agrícola, el transporte, la seguridad privada, la construcción, la venta de tequila, el comercio de ropa, la extracción de hidrocarburos y la logística.

¿Qué implican las sanciones de Estados Unidos?

Las sanciones del Departamento del Tesoro bloquean todos los bienes e intereses de estas personas y empresas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense. Además, prohíben que ciudadanos y empresas de Estados Unidos realicen transacciones con los sancionados, salvo que exista una autorización expresa de la OFAC.

Con esta acción, el Gobierno estadounidense informó que busca afectar las fuentes de financiamiento del CJNG y limitar la operación de sus redes económicas dentro y fuera de México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.