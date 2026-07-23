Misión cumplida: agrupamiento Yumare regresa tras salvar vidas y apoyar a Venezuela

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En sólo 15 días, el agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, integrado por elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, participó en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos en Venezuela.

La misión concluyó con dos personas rescatadas con vida, dos canes localizados, 92 cuerpos recuperados y más de 2 mil consultas médicas, informó el general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez Vargas, comandante del agrupamiento.

En entrevista con Uno TV, el mando militar destacó que la operación fue ordenada por la presidenta de México como parte de la ayuda humanitaria enviada al país sudamericano.

El general explicó que el agrupamiento Yumare fue conformado de manera temporal con tres componentes:

El Batallón de Atención a Emergencias

Personal de Sanidad Militar

Elementos de la Fuerza Aérea Mexicana

En total participaron, 18 binomios caninos, de los cuales 10 pertenecían a la Guardia Nacional y ocho al Batallón de Atención a Emergencias.

Entre ellos destacó Cabrío, un pastor alemán especializado en búsqueda y rescate, que junto con su manejador, el cabo Maldonado Sánchez, participó en las labores entre los escombros.

“Regresamos con la satisfacción de haber recuperado con vida a dos personas, dos canes y de haber recuperado 92 cuerpos”, señaló el general Alejandro Gómez Vargas.

Además de las tareas de rescate, el personal militar mexicano brindó más de 2 mil consultas médicas y realizó una cirugía de apendicectomía en un hospital de campaña del Ejército venezolano, intervención que fue realizada por cuatro médicos militares mexicanos.

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