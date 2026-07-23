De “Pelón” a “El Cachas”: quiénes son los sancionados por EE. UU.

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Conoce quiénes son los presuntos integrantes del CJNG sancionados por EE. UU.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra decenas de personas presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellas líderes, operadores regionales, presuntos traficantes y operadores financieros.

La medida forma parte de la mayor acción emprendida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra esta organización criminal, según informó el Gobierno estadounidense.

Today, in a sweeping action to confront narcoterrorism, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned over 50 Mexican individuals and entities linked to the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion, which is responsible for a significant proportion of fentanyl and… — Treasury Department (@USTreasury) July 23, 2026

De acuerdo con el comunicado, los sancionados desempeñaban distintos roles dentro de la estructura del CJNG, desde el liderazgo del grupo hasta la coordinación de redes financieras, tráfico de drogas y empresas presuntamente utilizadas para ocultar recursos.

¿Quiénes son los principales sancionados por EE. UU.?

Juan Carlos González, “Pelón”

Es el nuevo líder del cártel tras la muerte del “Mencho”. Enfrenta una acusación federal por narcotráfico y el Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura o condena.

Audias Flores Silva, “Jardinero”

Controlaba operaciones en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Aunque fue detenido en abril de 2026, el Tesoro afirma que su red de familiares, colaboradores y empresas continúa operando.

Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”

Es un integrante de alto nivel del grupo. El Tesoro lo relaciona con operaciones de huachicol, actividades delictivas en varios estados y con el centro de adiestramiento del rancho Izaguirre. También fueron sancionados familiares y empresas vinculadas con él.

Marcial Apolinar Díaz Robles y Pedro Marcial Díaz Robles

Los identifica como operadores de una red internacional de tráfico de cocaína que movía cargamentos desde Sudamérica hacia México, Estados Unidos y Europa.

Jorge Zepeda Rodríguez

Es señalado como empresario, corredor de cocaína y presunto lavador de dinero que facilitaba operaciones para la organización criminal.

Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”

Lo acusa de traficar fentanilo hacia Estados Unidos y de participar en actos de violencia en las zonas de Nuevo Italia y Múgica, Michoacán.

Rodolfo Alejandro Loza García, “El 26”

Es identificado como un operador involucrado en actos de violencia en el norte de Jalisco.

Francisco Noé González Ramírez, “El F1”

Lo relaciona con actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión y hechos violentos en Zacatecas.

¿Qué implican las sanciones?

El Departamento del Tesoro informó que las sanciones bloquean los bienes e intereses de las personas designadas que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Además, ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC. La acción también alcanzó a 16 empresas mexicanas que, según el Gobierno estadounidense, formaban parte de la red financiera del CJNG.

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