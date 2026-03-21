¡Tanque lleno! Hacienda reactiva estímulos a gasolinas magna, premium y diésel

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Estímulo fiscal al IEPS aplica del 21 al 27 de marzo. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el viernes 20 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los nuevos estímulos fiscales al IEPS para combustibles, vigentes del 21 al 27 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo aplica para los tres combustibles más utilizados por los mexicanos: gasolina regular (menor a 91 octanos), gasolina premium (mayor o igual a 91 octanos) y diésel.

¿Qué significan los estímulos a la gasolina y el diésel y cuánto te ahorras?

Los estímulos fiscales al IEPS son descuentos que el gobierno aplica sobre los impuestos de los combustibles, lo que reduce el precio que pagas en la gasolinera. Para esta semana, del 21 al 27 de marzo de 2026, los beneficios son los siguientes:

Diésel : es el mayor beneficiado , con un estímulo del 61.80% , equivalente a 4.5505 pesos por litro , lo que deja una cuota de IEPS efectiva de 2.8129 pesos por litro .

: es el , con un estímulo del , equivalente a , lo que deja una cuota de IEPS efectiva de . Gasolina magna : la gasolina más usada en México mantiene un apoyo significativo del 24.08% , equivalente a 1.6133 pesos por litro , con una cuota final de 5.0868 pesos por litro .

: la gasolina más usada en México mantiene un apoyo significativo del , equivalente a , con una cuota final de . Gasolina premium: recibe un estímulo más moderado del 7.47%, equivalente a 0.4224 pesos por litro, con cuota final de 5.2355 pesos por litro.

Estos descuentos solo aplican al precio del impuesto, no incluyen otros cargos de la estación de servicio, y estarán vigentes únicamente hasta el 27 de marzo.

Impacto para los consumidores

Con estas medidas, los precios en gasolineras se mantendrán sin presiones adicionales por vía fiscal durante la semana del 21 al 27 de marzo. La estrategia busca mitigar el efecto del aumento internacional de los energéticos en la inflación y economía familiar.

Vigencia y estímulos complementarios

El único beneficio aplicable será el estímulo fiscal base, ya que no habrá estímulos complementarios para ninguno de los tres combustibles durante este periodo. La vigencia se limita al 27 de marzo, por lo que los efectos se reflejarán en las estaciones de servicio solo hasta esa fecha.

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