Bombardero de la Fuerza Aérea de los EE. UU. se estrelló al despegar

GENERANDO AUDIO...

Bombardero se estrella al despegar en EE. UU. Foto: Getty/Cuartosuro

Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, alrededor de las 11:20 horas, informaron autoridades militares.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la base aérea, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del incidente para atender la situación.

“Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, indicó la Base de la Fuerza Aérea Edwards. WATCH: New video from near the crash site shows intense fire and thick black smoke following the reported B-52 crash at Edwards Air Force Base. pic.twitter.com/o8VTDK9h1c — Scope Report (@ScopeReport_) June 15, 2026

Aeródromo permanece cerrado tras el accidente

Tras el accidente, las autoridades militares informaron que el aeródromo fue cerrado temporalmente, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.

A U.S. Air Force B-52 "Stratofortress" has crashed at Edwards Air Force Base, CA. Emergency crews are responding. The condition of the crew is unknown at this time. pic.twitter.com/cKCT5GPsQ0 — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2026

Además, detallaron que todas las aeronaves que tenían previsto arribar a la instalación están siendo desviadas hacia otros aeropuertos y que los pases de visitante no comerciales fueron suspendidos hasta nuevo aviso, con el objetivo de concentrar los recursos disponibles en las operaciones de emergencia.

ALERT: A United States Air Force B-52 Stratofortress crashed shortly after takeoff on the Edwards airfield at 11:20 a.m.



Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/x932d3HXHz — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

Imágenes muestran presencia de humo en la zona

Las primeras imágenes difundidas tras el incidente muestran una columna ligera de humo negro sobre la pista, donde también se distinguen restos de la aeronave y evidencias del impacto registrado momentos después del despegue.

‼️‼️🇺🇲✈️ BREAKING | Shortly after takeoff from Edwards Air Force Base, a U.S. Air Force B-52 strategic bomber crashed in the Mojave Desert. pic.twitter.com/riewkXCPF9 — Visioner (@visionergeo) June 15, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de tripulantes que viajaban a bordo ni sobre posibles víctimas o lesionados derivados del accidente.

BREAKING: A B-52 Stratofortress crashes shortly after takeoff from Edward Air Force Base in California pic.twitter.com/etwYmJe0Dy — Conflict Radar (@Conflict_Radar) June 15, 2026

Investigación sigue en curso

La Fuerza Aérea de Estados Unidos señaló que la información disponible es preliminar y que se dará a conocer una actualización oficial conforme avancen las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona del siniestro y continúan con las labores de respuesta dentro de la Base Edwards.

Update- 12:48 PDT: The airfield has been closed, and all inbound aircraft are being diverted.



All non-commercial visitor passes have been suspended until further notice to allow the installation to focus entirely on emergency response operations. — Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 15, 2026

Continúan las labores de emergencia

El accidente permanece bajo investigación y las autoridades militares no han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de la tripulación ni sobre las circunstancias que provocaron el desplome del bombardero. Se espera que en las próximas horas la Fuerza Aérea emita nueva información conforme avancen las diligencias correspondientes.