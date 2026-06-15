Bombardero de la Fuerza Aérea de los EE. UU. se estrelló al despegar
Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar del aeródromo de la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California, alrededor de las 11:20 horas, informaron autoridades militares.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la base aérea, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del incidente para atender la situación.
“Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a. m. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo. Se proporcionará más información a medida que esté disponible”, indicó la Base de la Fuerza Aérea Edwards.
Aeródromo permanece cerrado tras el accidente
Tras el accidente, las autoridades militares informaron que el aeródromo fue cerrado temporalmente, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación de daños.
Además, detallaron que todas las aeronaves que tenían previsto arribar a la instalación están siendo desviadas hacia otros aeropuertos y que los pases de visitante no comerciales fueron suspendidos hasta nuevo aviso, con el objetivo de concentrar los recursos disponibles en las operaciones de emergencia.
Imágenes muestran presencia de humo en la zona
Las primeras imágenes difundidas tras el incidente muestran una columna ligera de humo negro sobre la pista, donde también se distinguen restos de la aeronave y evidencias del impacto registrado momentos después del despegue.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el número de tripulantes que viajaban a bordo ni sobre posibles víctimas o lesionados derivados del accidente.
Investigación sigue en curso
La Fuerza Aérea de Estados Unidos señaló que la información disponible es preliminar y que se dará a conocer una actualización oficial conforme avancen las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Por ahora, las autoridades mantienen acordonada la zona del siniestro y continúan con las labores de respuesta dentro de la Base Edwards.
Continúan las labores de emergencia
El accidente permanece bajo investigación y las autoridades militares no han proporcionado detalles adicionales sobre el estado de la tripulación ni sobre las circunstancias que provocaron el desplome del bombardero. Se espera que en las próximas horas la Fuerza Aérea emita nueva información conforme avancen las diligencias correspondientes.
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