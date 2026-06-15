Netanyahu confirma que buscará la reelección como primer ministro de Israel; “Pretendo ganar”, asegura

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Benjamin Netanyahu. Foto: Reuters

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este lunes que participará en las próximas elecciones israelíes y aseguró que buscará mantenerse en el cargo pese a las críticas que ha enfrentado por su gestión de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias.

Durante una rueda de prensa transmitida por televisión, el mandatario afirmó que competirá en los comicios previstos para este año y expresó confianza en obtener la victoria.

“Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar”. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Se trata de sus primeras declaraciones públicas desde que Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto que ha marcado la agenda internacional durante los últimos meses.

Partido de Netanyahu respalda candidatura

Hace días, previo a las declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su partido anunció su apoyo a la candidatura.

En un breve comunicado, el Likud afirmó que su líder se presentaría a las elecciones y que, si Dios quiere, ganaría.

Las elecciones aún no se han convocado oficialmente, pero deben celebrarse antes de octubre.

La polémica gestión de Benjamin Netanyahu

Las elecciones israelíes serán las primeras desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el peor fallo de seguridad del país, que precipitó el asalto de Israel a la Franja de Gaza.

Netanyahu ha vivido un mandato tumultuoso desde que volvió al poder en diciembre de 2022 al frente de la coalición más derechista de la historia de Israel. Se enfrentó a protestas masivas contra el Gobierno antes de las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

Las encuestas han indicado repetidamente que su coalición no conseguiría la mayoría en las próximas elecciones. Una encuesta publicada el 9 de junio por el grupo de expertos Israel Democracy Institute, con sede en Jerusalén, reveló que el 61% de la población israelí cree que no debería presentarse.

Sin embargo, las encuestas también muestran que una posible coalición de partidos de la oposición no alcanzaría la mayoría parlamentaria a menos que se formara una coalición con partidos árabes, algo que algunos líderes de la oposición han descartado.

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