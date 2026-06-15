Gobernador de California denuncia investigación federal y acusa a Trump de perseguirlo políticamente

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El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que él y su esposa, Jennifer Siebel Newsom, están siendo investigados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. A través de un video publicado este 15 de junio, el mandatario estatal acusó al presidente Donald Trump de utilizar a las instituciones federales para perseguir a sus adversarios políticos.

“Mi esposa y yo nos unimos hoy a la lista de enemigos de Donald Trump”, escribió Newsom en redes sociales. “No han encontrado un crimen, simplemente están tratando de encontrar uno”.

Today, my wife & I joined Donald Trump’s hit list. He has directed his Department of Justice to investigate us. They have not found a crime – they are simply trying to find one.



He isn't coming after me because of mean tweets, but because I am considering running for President.… pic.twitter.com/tVYk3WUvO8 — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 15, 2026

Gavin Newsom acusa persecución política de Trump

A través de un video en sus redes sociales, Newsom aseguró que agentes federales han buscado información de familiares, amigos y excolaboradores.

“En los últimos días, agentes federales han tocado las puertas de familiares, amigos y antiguos empleados. No porque hayan encontrado un crimen, sino porque están tratando de encontrar uno”, afirmó.

El gobernador sostuvo que la investigación tendría motivaciones políticas debido a una posible candidatura presidencial. “Donald Trump no viene contra mí por mis tuits. Viene porque estoy considerando postularme para presidente”, declaró.

Newsom también acusó al mandatario republicano de utilizar el aparato gubernamental contra quienes lo critican. “Donald Trump es simplemente el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos”, señaló.

‘Vienen también por mi esposa’, afirma el gobernador

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la inclusión de su esposa en las pesquisas. “Para atraparme, vienen también por mi esposa, Jen. Una mujer que ha dedicado su vida a apoyar a mujeres y niñas y que no ha hecho nada malo”, dijo.

El gobernador insistió en que no tiene nada que ocultar. “Pueden investigar mis registros, pueden investigarme, pueden acosarme, pero dejen a mi esposa y a mi familia fuera de su vendetta personal”.

Newsom cerró su mensaje con un reto directo al presidente estadounidense. “Donald Trump eligió al objetivo equivocado”, expresó.

Y remató: “Señor presidente, venga por mí. No me voy a ninguna parte. Y el país está observando”.

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