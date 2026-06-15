Trump llega al G7 y presume que acuerdo con Irán “ya está firmado”

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Acuerdo con Irán aún no es público. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este 15 de junio en Francia para participar en la cumbre del G7 y, a su llegada, aseguró ante medios que el acuerdo de paz con Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz son prácticamente un hecho.

“El acuerdo ya está firmado. Y el estrecho ya está parcialmente abierto“, declaró Trump poco después de arribar a territorio francés. De acuerdo con sus declaraciones, la ceremonia oficial de la firma está prevista para el próximo viernes y el contenido del documento podría darse a conocer poco después.

Trump adelanta que el texto del acuerdo se publicará tras la firma oficial

De acuerdo con información de Reuters, el memorando de entendimiento busca poner fin a la guerra en el golfo Pérsico y abrir un periodo de negociación de 60 días para resolver temas pendientes, entre ellos el futuro del programa nuclear iraní.

Al ser cuestionado sobre cuándo se conocerán los detalles del documento, Trump respondió: “Probablemente muy pronto. Diría que en algún momento después del viernes (…) Creo que en un futuro muy próximo“.

Las declaraciones provocaron que algunos legisladores estadounidenses exigieran mayor transparencia. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió que el texto se haga público y sea presentado ante el Congreso.

Israel mantiene operaciones militares pese al anuncio de paz

Uno de los principales puntos de incertidumbre es la postura de Israel, país que inició la ofensiva junto con Estados Unidos en febrero y que, según Reuters, no participó en las negociaciones más recientes.

Horas después del anuncio, un dron israelí atacó un vehículo en el sur del Líbano, una zona donde mantiene enfrentamientos con el grupo Hezbolá, aliado de Irán.

Aunque Teherán ha insistido en que el acuerdo contempla el cese total de las hostilidades, funcionarios estadounidenses señalaron que Israel conservará el derecho de responder militarmente si considera que existen amenazas a su seguridad.

¿Qué contemplaría el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Aunque los términos completos todavía no son públicos, funcionarios estadounidenses han adelantado que Irán deberá comprometerse a no desarrollar armas nucleares.

A cambio, Washington analiza respaldar beneficios económicos para Teherán, entre ellos el acceso a un fondo de reconstrucción de hasta 300 mil millones de dólares, financiado por países árabes del golfo Pérsico.

Por su parte, autoridades iraníes aseguran haber obtenido compromisos para el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y compensaciones relacionadas con el conflicto.

Con la firma del acuerdo se espera que se mantenga la recuperación de los precios del petróleo, que este lunes mostraron descensos en distintas mezclas ante la expectativa de que cesen las interrupciones en el suministro energético que atraviesa el estrecho de Ormuz.

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