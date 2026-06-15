Netanyahu asegura que guerra contra Irán evitó “destrucción nuclear” de Israel

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Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: AFP.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán evitó una supuesta amenaza de “destrucción nuclear” contra territorio israelí.

Durante una rueda de prensa televisada, Netanyahu aseguró que la campaña militar “salvó al Estado de Israel” de un escenario de aniquilación masiva, luego de que Washington y Teherán alcanzaran un marco de acuerdo para detener la guerra en Medio Oriente.

Netanyahu dice que Israel evitó una “aniquilación”

El líder israelí declaró que millones de ciudadanos habrían estado “en terrible peligro de muerte masiva” si no se hubiera realizado la operación militar contra Irán.

“Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de destrucción nuclear”, dijo Netanyahu ante medios locales e internacionales.

El mandatario también afirmó que el riesgo fue alejado “por años”, aunque no detalló información específica sobre capacidades nucleares iraníes o posibles ataques inminentes.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán busca frenar la guerra

Las declaraciones de Netanyahu ocurrieron después de que autoridades estadounidenses e iraníes confirmaran avances hacia un acuerdo para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Hasta ahora, no se han revelado todos los detalles del pacto, pero el objetivo principal sería reducir las hostilidades y evitar una escalada militar en la región.

El conflicto generó preocupación internacional por el posible impacto en seguridad, energía y estabilidad global, debido a la participación de potencias militares y el riesgo de ataques a instalaciones estratégicas.

Crece la tensión política en Medio Oriente

La postura de Netanyahu también podría generar nuevas reacciones diplomáticas en la región, especialmente por las acusaciones sobre una amenaza nuclear iraní.

Irán ha sostenido en distintas ocasiones que su programa nuclear tiene fines civiles, mientras que Israel y sus aliados han acusado a Teherán de buscar capacidades militares nucleares.

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