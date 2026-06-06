Botellas de agua en el Mundial 2026: solamente en EE. UU. y Canadá

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Calor extremo preocupa rumbo al Mundial 2026. FOTO: Getty

La FIFA aclaró este viernes que los aficionados podrán entrar con una botella de agua de plástico a los estadios del Mundial 2026, pero únicamente en partidos de Estados Unidos y Canadá.

El organismo hizo el anuncio después de las críticas por su prohibición de ingresar con botellas reutilizables a los estadios.

“Todos los aficionados tendrán permitido ingresar con una botella de agua desechable, blanda, de plástico, de 20 onzas, es decir, 590 ml, sellada de fábrica, a cualquier partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos y Canadá”, dijo Heimo Schirgi, director de operaciones del torneo.

All fans will be permitted to bring in one, soft, plastic, 20 ounces (590ml), factory sealed disposable water bottle into any FIFA World Cup 2026 match in the USA and Canada. ✅



As FIFA World Cup 2026 Chief Operating Officer, Heimo Schirgi, explains, fans will not be permitted… pic.twitter.com/ePEHq9oalJ — FIFA (@FIFAcom) June 5, 2026

La aclaración fue publicada en un video en la cuenta de X de la FIFA, dos días después de que el organismo señalara que no se permitirían botellas rellenables.

FIFA mantiene prohibición a botellas reutilizables

Schirgi confirmó que los aficionados no podrán ingresar con botellas de agua rígidas y reutilizables.

La FIFA justificó esta medida por razones de seguridad, para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes.

Calor extremo preocupa rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con expertos, los aficionados podrían enfrentar riesgos de salud por el calor extremo en estadios al aire libre durante el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

En el Mundial de Clubes de la FIFA del año pasado en Estados Unidos, algunos aficionados se quejaron de temperaturas abrasadoras. En ese torneo, se prohibió llevar botellas de agua a los estadios.