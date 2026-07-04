Amplían prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro en Brasil

GENERANDO AUDIO...

Amplían prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Un juez de la Corte Suprema de Brasil prorrogó la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La medida fue determinada por el ministro Alexandre de Moraes, quien consideró que, aunque el exmandatario presenta una mejoría en su estado de salud, es razonable mantener el beneficio humanitario mientras continúa su recuperación.

Jair Bolsonaro seguirá en arresto domiciliario

Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece en su residencia de Brasilia desde marzo, cuando obtuvo autorización para cumplir la condena en casa durante 90 días debido a una neumonía.

Ese plazo ya había concluido, pero el juez Alexandre de Moraes resolvió extender la medida al señalar que el expresidente también continúa bajo tratamiento por otros problemas de salud.

En la resolución, el magistrado sostuvo que mantener la prisión domiciliaria es una decisión “razonable, adecuada y proporcional”.

Hallazgo de un arma generó una nueva investigación

La decisión ocurre después de un incidente registrado en junio, cuando una pistola Glock calibre 9 milímetros fue asegurada a uno de los escoltas del exmandatario durante un control de tránsito en Brasilia.

La defensa argumentó que el arma había sido inutilizada debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

El expresidente reconoció posteriormente ser propietario de la pistola y confirmó que permanecía en su domicilio.

Aunque el juez decidió no sancionarlo por ese hecho, ordenó que Bolsonaro no pueda conservar armas de fuego. De acuerdo con la resolución, el exmandatario tiene registradas a su nombre alrededor de 10 armas, entre pistolas, rifles y revólveres.

Condena por intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro fue condenado en septiembre del año pasado por participar en un plan para mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.