Sube a 2 mil 645 la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

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Venezuela. Foto: AFP.

Al menos 2 mil 645 personas murieron y 12 mil 666 resultaron heridas tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, de acuerdo con el más reciente balance oficial.

Las autoridades también informaron que más de 15 mil personas perdieron sus viviendas y que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo, principalmente en el estado de La Guaira, el más golpeado por los sismos.

Además, el Gobierno reportó que 6 mil 462 personas fueron rescatadas con vida. Sin embargo, no ha dado una cifra oficial de desaparecidos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50 mil personas.

Familiares exigen agilizar la recuperación de cuerpos

A nueve días del desastre, familiares de las víctimas reclamaron a las autoridades acelerar la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, mientras las brigadas de rescate comienzan a reducir la búsqueda de sobrevivientes.

En el sector Caraballeda, en La Guaira, un rescatista aseguró haber escuchado durante la madrugada gritos provenientes de entre los escombros, aunque equipos internacionales señalaron que ya no existen indicios claros de personas con vida.

José Francisco Liendo, quien busca a su padre y a su hermana sepultados bajo un edificio derrumbado, pidió que los cuerpos sean recuperados con respeto.

“Hasta que yo no recupere los cuerpos, yo no voy a estar tranquilo. Que no vengan las máquinas y se los lleven como basura”, expresó.

Crecen las críticas por la respuesta oficial

Habitantes de La Guaira denunciaron que durante las primeras horas tras los terremotos fueron vecinos y voluntarios quienes realizaron las labores iniciales de rescate, ante la ausencia de equipos oficiales.

La presidenta Delcy Rodríguez defendió la actuación del Gobierno y aseguró que la militarización del estado buscó garantizar las labores de búsqueda y evitar la difusión de información que, según dijo, pudiera generar desorden.

También afirmó que los fallecidos serán plenamente identificados y descartó que sean sepultados en fosas comunes.

Miles permanecen sin vivienda

Mientras continúan las labores de remoción de escombros, millones de personas permanecen afectadas por la emergencia. Muchas familias sobreviven en refugios improvisados o al aire libre, a la espera de ayuda y de información sobre sus familiares desaparecidos.

La tragedia ha dejado escenas de desesperación entre quienes aún esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura. Familias enteras permanecen frente a edificios colapsados mientras avanzan lentamente los trabajos de rescate.

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