Justicia electoral de Perú oficializa triunfo de Keiko Fujimori

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Fujimori asumirá el cargo el 28 de julio. foto: AFP

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó oficialmente este viernes a Keiko Fujimori como presidenta electa, con lo que concluyó oficialmente el proceso electoral tras una de las contiendas más cerradas de los últimos años en el país.

Con ello, la mandataria electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá la Presidencia el 28 de julio, cuando sustituya al mandatario interino José María Balcázar para gobernar hasta 2031, en un país que busca recuperar la estabilidad política.

JNE confirma la victoria de Keiko Fujimori

Durante una ceremonia en Lima, el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, confirmó el triunfo de la candidata de Fuerza Popular.

“La fórmula de candidatos presentada por la organización política Fuerza Popular es la ganadora de la elección”.

La victoria había quedado definida desde el lunes, cuando concluyó el conteo de votos del balotaje del 7 de junio. Fujimori obtuvo el 50.135% de la votación frente al 49.865% del izquierdista Roberto Sánchez.

“Empieza una nueva etapa”, dice la presidenta electa

Tras la proclamación, Keiko Fujimori agradeció el respaldo ciudadano a través de X.

“Recibo con profundo agradecimiento la confianza que millones de peruanos han depositado en mí. Empieza una nueva etapa”.

A sus 51 años, la líder conservadora llegará por primera vez a la Presidencia, luego de perder en tres intentos anteriores.

Brasil felicita a Fujimori tras su proclamación

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Fujimori y expresó su interés por fortalecer la relación bilateral.

“Cuente con Brasil para construir juntos una América del Sur más próspera, integrada, democrática y soberana”.

La nueva presidenta asumirá el reto de gobernar un país que ha tenido ocho presidentes desde 2016, en medio de una prolongada crisis política.

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