Papa León XIV pide a EE. UU. mantenerse como tierra de libertad e inmigrantes

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Papa León XIV. Foto: Reuters

El Papa León XIV llamó a Estados Unidos a mantenerse fiel a sus principios fundacionales de libertad, justicia y acogida a los inmigrantes, durante un mensaje en video dirigido al Centro Nacional de la Constitución, en Filadelfia, tras recibir la Medalla a la Libertad del Centro.

En el que fue su primer gran discurso dirigido a su país natal, el primer pontífice estadounidense destacó la tradición del país de recibir a personas migrantes y expresó su deseo de que esos valores prevalezcan rumbo al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Papa León destaca la tradición de recibir inmigrantes

Durante su intervención desde el Vaticano, el Papa León afirmó que el nombre de América se convirtió en sinónimo de libertad en gran parte del mundo gracias a la forma en que Estados Unidos ha recibido históricamente a los inmigrantes.

“En estos últimos 250 años, para tantos pueblos en todo el mundo, fue la firme determinación de lograr la noble visión de los fundadores de la nación lo que hizo de Estados Unidos un sinónimo de libertad, ya que el país abrió sus puertas a sucesivas oleadas de inmigrantes, lo que les permitió a ellos y a sus hijos desempeñar su papel en la configuración del futuro de la nación”, Papa León XIV

El pontífice exhortó a los estadounidenses a honrar los ideales proclamados en la Declaración de Independencia y a mantener el compromiso con los valores que dieron origen a la nación.

Llama a defender la unidad, la justicia y la paz

El mensaje fue transmitido durante la ceremonia de entrega de la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución.

En su discurso, el Papa León expresó su esperanza de que los principios de unidad, justicia y paz, promovidos por los Padres Fundadores, sigan guiando al país.

“Este aniversario histórico nos presenta la oportunidad de reflexionar una vez más sobre los principios fundacionales de la nación con la esperanza de que Estados Unidos permanezca siempre fiel al sueño que le ha valido el título de tierra de los libres y el hogar de los valientes”, Papa León XIV

Mensaje en medio del debate migratorio

El discurso ocurre en un contexto de debate sobre la política migratoria en Estados Unidos. Anteriormente, el Papa León XIV había calificado como “inhumanas” las políticas de línea dura contra la migración impulsadas por el presidente Donald Trump.

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