VIDEO: tiroteo en centro comercial de Michigan deja dos muertos y un herido

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Tiroteo en centro comercial de Michigan deja dos muertos. Foto: Getty

Un tiroteo registrado la tarde de este 3 de julio de 2026 en el centro comercial Fairlane Town Center, en Dearborn, Michigan, dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y una más herida, de acuerdo con reportes de medios locales.

El incidente ocurrió al interior del complejo comercial, donde testigos captaron en video los momentos previos a los disparos. La policía local mantiene acordonada la zona mientras realiza las investigaciones correspondientes.

🇺🇸BREAKING: Al menos 3 personas heridos en Fairlane Mall de Dearborn, Michigan, MI esta tarde. Fuentes afirman que pudo haber dos tiradores. Policía en el lugar, investigación en curso. pic.twitter.com/iUWBUUc1yU — Georg Grár (@GeorgGrar) July 3, 2026

¿Qué ocurrió en el centro comercial Fairlane Town Center?

De acuerdo con la información preliminar, todo comenzó con una pelea entre dos hombres, la cual escaló hasta convertirse en un enfrentamiento con armas de fuego dentro del centro comercial.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varias personas involucradas en una trifulca, mientras aparentemente forcejean por un arma de fuego segundos antes de escucharse las detonaciones, lo que provocó momentos de pánico entre clientes y empleados.

Alcalde de Dearborn pide evitar el centro comercial tras tiroteo

Tras el tiroteo registrado en el centro comercial Fairlane Town Center, el alcalde de Dearborn emitió un mensaje a través de redes sociales en el que pidió a la población mantenerse alejada de la zona mientras continúan las labores de seguridad e investigación.

En su publicación, el funcionario exhortó a los ciudadanos a no acercarse al centro comercial hasta que la policía concluya el aseguramiento del área y las diligencias correspondientes.

Autoridades investigan el tiroteo

Elementos del Departamento de Policía de Dearborn, con apoyo de otras corporaciones de Michigan, acudieron al lugar para asegurar el área e iniciar las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado la identidad de las víctimas.

Las investigaciones continúan para determinar cómo ocurrió el enfrentamiento y esclarecer el móvil del tiroteo.

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