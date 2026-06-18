Buques vuelven a cruzar Ormuz luego del pacto entre Estados Unidos e Irán

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Buques vuelven a cruzar Ormuz. Foto: AFP

Estados Unidos permitió el paso de al menos 12 embarcaciones por el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo marco con Irán para poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante varios meses, informó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

El funcionario señaló que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Medio Oriente, comenzó a levantar las restricciones marítimas impuestas durante la guerra y autorizó el tránsito de buques por la estratégica vía marítima.

“El CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo”, declaró Vance.

Levantan bloqueo naval a puertos iraníes

Como parte de los compromisos asumidos por Washington, las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, impuesto después de que Teherán cerrara el estrecho de Ormuz al inicio de las hostilidades.

Aunque la medida ya permitió el tránsito de varias embarcaciones, el ejército estadounidense precisó que sus buques de guerra permanecerán desplegados en la región.

Entre los primeros barcos en cruzar la zona se encuentran tres petroleros sauditas y el buque francés de gas natural licuado Mraikh, el primero de su tipo en atravesar el estrecho desde el inicio del conflicto.

Acuerdo busca poner fin a la guerra

El memorando de entendimiento firmado entre ambas naciones establece las bases para concluir la guerra iniciada el 28 de febrero tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Además de poner fin a las hostilidades, el acuerdo contempla un periodo de 60 días de negociaciones para definir mecanismos relacionados con el programa nuclear iraní, incluido el manejo y la dilución de las reservas de uranio enriquecido bajo supervisión internacional.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, confirmó que aprobó el acuerdo, aunque señaló que mantiene diferencias respecto a algunos aspectos de la negociación.

Caen los precios del petróleo

Tras el anuncio del pacto, los precios internacionales del petróleo registraron descensos ante la expectativa de una reapertura gradual del estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas más importantes para el transporte mundial de hidrocarburos.

La reactivación del tránsito marítimo en la zona es vista por los mercados como una señal de estabilidad para el suministro energético global, afectado durante los meses de conflicto.

Persisten dudas sobre negociaciones en Suiza

Pese al acuerdo preliminar, aún existe incertidumbre sobre la realización de una reunión prevista en Suiza entre representantes de ambos países para avanzar en los detalles del pacto.

JD Vance indicó que espera participar en conversaciones técnicas durante el fin de semana, aunque reconoció que los planes podrían modificarse.

Uno de los puntos centrales de la negociación será el eventual levantamiento de sanciones contra Irán. Sin embargo, el presidente Donald Trump rechazó versiones sobre un supuesto desembolso estadounidense de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción iraní.

Mientras tanto, sectores políticos en Israel y Estados Unidos han expresado críticas al acuerdo, al considerar que podría fortalecer a Teherán tras el conflicto.

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