Tregua entre EE. UU. e Irán no bajará de inmediato el precio de las gasolinas, advierte experto

GENERANDO AUDIO...

Aunque el acuerdo de alto al fuego entre Irán y Estados Unidos redujo la presión sobre los mercados energéticos internacionales, los consumidores no verán una disminución inmediata en los precios de las gasolinas, aseguró el analista energético Ramsés Pech.

En entrevista con “A las Nueve en Uno”, el especialista explicó que la reactivación de las cadenas de suministro afectadas por el conflicto en Medio Oriente tomará varios meses, especialmente en una zona estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos como el estrecho de Ormuz.

Recuperación tardaría hasta un año

Pech señaló que el restablecimiento de las operaciones de transporte de petróleo, gas natural licuado, diésel, turbosina y otros combustibles no será inmediato.

“Esto puede tardar entre ocho y 12 meses y, probablemente, nos lleve casi un año volver a tener las mismas condiciones que existían antes de la guerra“, explicó.

El especialista agregó que, pese al acuerdo diplomático, persisten otros factores que mantienen la incertidumbre en el mercado energético, como los ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera rusa y la decisión de Europa de dejar de comprar petróleo y gas de Rusia en los próximos años.

Petróleo se mantendría entre 70 y 80 dólares

De acuerdo con el analista, el precio internacional del crudo permanecerá relativamente estable durante el resto del año. “El precio del barril se va a mantener entre los 70 y 80 dólares“, estimó.

Explicó que los mercados reaccionan principalmente a los riesgos logísticos y de suministro, por lo que los conflictos bélicos suelen elevar los costos asociados al transporte de petróleo.

Cuando existe incertidumbre sobre la seguridad de las rutas comerciales, aumentan las primas de riesgo y los costos de aseguramiento de los cargamentos, lo que termina reflejándose en el precio internacional del crudo.

Gasolinas en México no bajarían pese a caída del petróleo

Pech indicó que una eventual disminución en el precio del petróleo no se refleja de manera inmediata en los combustibles que consumen los usuarios.

Esto se debe a que el petróleo que hoy llega a las refinerías fue comprado semanas atrás, por lo que los ajustes en los mercados internacionales tardan en trasladarse a los consumidores.

En el caso de México, consideró que los precios de las gasolinas seguirán prácticamente sin cambios durante los próximos meses. “Vamos a seguir viendo precios cercanos a los 24 pesos por litro”, señaló.

Además, explicó que el Gobierno federal ha comenzado a recuperar gradualmente los ingresos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), reduciendo los estímulos fiscales que anteriormente aplicaba a los combustibles.

Estados Unidos fortalece su posición energética

El especialista también destacó que Estados Unidos continúa consolidándose como una potencia energética global.

Señaló que el país ha incrementado su producción de petróleo y gas natural, mientras aumenta sus exportaciones de hidrocarburos y derivados.

Además, indicó que el petróleo proveniente de Venezuela está siendo utilizado cada vez más en refinerías ubicadas en la costa del Golfo de México, una estrategia que permitiría a Estados Unidos fortalecer sus reservas y reducir riesgos de abastecimiento.

Según Pech, los cambios geopolíticos derivados del conflicto podrían otorgar a Washington una posición aún más dominante en el mercado energético mundial a partir de 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.