Rusia anuncia más ataques contra Ucrania tras bombardeo con drones en Moscú

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Ucrania ataca Rusia. Foto: AFP

Rusia amenazó a Ucrania este jueves con más ataques, después de un masivo bombardeo ucraniano contra Moscú que alcanzó una refinería, hirió a 17 personas y dejó la capital rusa envuelta en una nube de humo negro.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró que el presidente Vladimir Putin ya había anunciado que Rusia realizaría ataques agrupados de manera regular contra Ucrania. Según el funcionario, las fuerzas rusas continuarán ejecutando estas acciones en el contexto del conflicto entre ambos países.

De acuerdo con reportes, drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo ubicada en el sureste de Moscú. Se trata del segundo ataque registrado contra esa instalación en un periodo de tres días. El impacto provocó un incendio que generó una nube de humo visible sobre distintos puntos de la ciudad.

Ataque a refinería de Moscú

La explosión registrada en la instalación petrolera provocó daños en un tanque de almacenamiento. Imágenes difundidas tras el incidente mostraron cómo la tapa metálica de una de las estructuras fue proyectada por la fuerza de la detonación.

Ucrania castiga a Moscú con una tormenta de drones

La mayor oleada contra la capital rusa golpea la refinería de Kapotnya, obliga a cerrar los cuatro aeropuertos y lleva la guerra al cinturón industrial y comercial de la capital rusa https://t.co/SB8gpOUvCZ @elmundoes pic.twitter.com/eXX6wh4soN — Xavier Colás (@xaviercolas) June 18, 2026

La refinería se localiza dentro de la circunvalación de Moscú, a unos 16 kilómetros del Kremlin. El ataque logró alcanzar la infraestructura pese a los sistemas de defensa aérea desplegados en la capital rusa.

Las autoridades rusas informaron que el bombardeo dejó 17 personas lesionadas. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles adicionales sobre el estado de salud de los heridos.

Guerra Rusia-Ucrania y ofensiva con drones

Según Kiev, las operaciones contra infraestructura energética rusa forman parte de una estrategia para afectar la industria petrolera del país, cuyos ingresos contribuyen al financiamiento de las operaciones militares rusas.

El gobierno ucraniano sostiene que estas acciones demuestran una modificación en la dinámica del conflicto. Esta postura fue planteada por el presidente Volodymyr Zelenskiy durante encuentros recientes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y líderes del G7.

Por su parte, un asesor del Kremlin rechazó que la situación en el campo de batalla esté cambiando a favor de Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin participó en una cumbre con líderes del sudeste asiático en la ciudad de Kazán, sin emitir declaraciones inmediatas sobre el ataque.

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