Tiroteo en Times Square opaca celebración por campeonato de los Knicks
Los festejos por el campeonato de la NBA de los Knicks de Nueva York se vieron opacados cuando se registró un tiroteo en Times Square, momentos después de que terminara el desfile que celebraba el título del equipo.
La tensión provocó que la multitud que se reunió en la plaza corriera para ponerse a salvo. Hasta el momento no se han confirmado heridos; sin embargo, las autoridades ya cuentan con un sospechoso detenido mientras continúan las investigaciones.
Disparos desatan momentos de tensión en pleno Times Square
De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el reporte se recibió alrededor de las 15:30 horas (tiempo local) en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más concurridas de Manhattan.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que se escuchan las detonaciones y cómo decenas de personas comienzan a correr para alejarse del lugar.
Al arribar, los agentes localizaron a un sospechoso que presuntamente había disparado un arma de fuego, por lo que fue detenida en el sitio.
Policía asegura un arma y mantiene abierta la investigación
Las autoridades informaron que el arma utilizada fue asegurada y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
Además, agentes del NYPD realizaron labores de inspección en la zona, incluyendo un vehículo rojo que presentaba impactos de bala.
Aunque el desfile por el campeonato de los Knicks ya había concluido, miles de aficionados permanecían en Times Square, por lo que el incidente generó momentos de confusión y movilizó a los cuerpos de seguridad.
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