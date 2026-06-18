Tiroteo en Times Square opaca celebración por campeonato de los Knicks

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Tiroteo en Times Square, Nueva York, causa movilización. Foto: Reuters

Los festejos por el campeonato de la NBA de los Knicks de Nueva York se vieron opacados cuando se registró un tiroteo en Times Square, momentos después de que terminara el desfile que celebraba el título del equipo.

La tensión provocó que la multitud que se reunió en la plaza corriera para ponerse a salvo. Hasta el momento no se han confirmado heridos; sin embargo, las autoridades ya cuentan con un sospechoso detenido mientras continúan las investigaciones.

🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City



According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Disparos desatan momentos de tensión en pleno Times Square

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el reporte se recibió alrededor de las 15:30 horas (tiempo local) en la intersección de la calle 44 Oeste y la Séptima Avenida, una de las zonas más concurridas de Manhattan.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que se escuchan las detonaciones y cómo decenas de personas comienzan a correr para alejarse del lugar.

WATCH: Gunman who fired several shots in Times Square almost hit someone point blank as they began firing. pic.twitter.com/QyzqY1rYdj — Scott (@RandomHeroWX) June 18, 2026

Al arribar, los agentes localizaron a un sospechoso que presuntamente había disparado un arma de fuego, por lo que fue detenida en el sitio.

Policía asegura un arma y mantiene abierta la investigación

Las autoridades informaron que el arma utilizada fue asegurada y, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Además, agentes del NYPD realizaron labores de inspección en la zona, incluyendo un vehículo rojo que presentaba impactos de bala.

Aunque el desfile por el campeonato de los Knicks ya había concluido, miles de aficionados permanecían en Times Square, por lo que el incidente generó momentos de confusión y movilizó a los cuerpos de seguridad.

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