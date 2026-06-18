Él es Abraham Hermosillo Álvarez, el mexicano acusado de planear un ataque en la Casa Blanca

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Foto: Homeland Security

Las autoridades de Estados Unidos identificaron a Abraham Hermosillo Álvarez, un ciudadano mexicano residente en Nebraska, como el presunto líder de una conspiración para realizar un ataque masivo durante el evento UFC Freedom 250, celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

De acuerdo con documentos judiciales dados a conocer por el Departamento de Justicia (DOJ) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Hermosillo Álvarez, quien utilizaba el alias de “Shepherd” en plataformas de comunicación cifrada, habría coordinado la planeación de un atentado que tenía como objetivo funcionarios gubernamentales y asistentes al evento.

Según información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista B-2 y permaneció en el país después de su vencimiento.

La dependencia señaló además que recibió protección bajo el programa DACA en 2014; es decir, que temporalmente no lo podrían deportar y tenía permiso de empleo al cumplir con todos los requisitos.

Hasta el momento, los cargos constituyen acusaciones y será un tribunal federal quien determine su responsabilidad penal.

La investigación comenzó por una denuncia familiar

El caso salió a la luz después de que los padres de un joven de 19 años identificado como Tycen Proper alertaran a las autoridades sobre el comportamiento de su hijo.

Según la declaración jurada presentada por el FBI, el joven había adquirido armas, chalecos balísticos, miles de cartuchos de munición y equipo táctico, además de mantener contacto con personas que conoció en internet.

Al revisar el teléfono del joven, los investigadores encontraron conversaciones en grupos de Signal donde se discutían planes detallados para un ataque en Washington, D.C.

El supuesto plan

La documentación judicial señala que los participantes pretendían reunirse en Virginia antes del evento para posteriormente trasladarse a la capital estadounidense.

Según los mensajes recuperados por el FBI, el plan contemplaba el uso de drones cargados con explosivos para generar una evacuación masiva del recinto y posteriormente abrir fuego contra asistentes y objetivos de alto perfil mientras abandonaban la zona.

Las autoridades afirman que dentro de los posibles objetivos mencionados en los chats figuraban políticos estadounidenses, empresarios y otras figuras públicas.

El papel atribuido a Hermosillo Álvarez

Los investigadores sostienen que el usuario identificado como “Shepherd” era quien proporcionaba instrucciones operativas, ubicaciones para francotiradores, rutas de escape y directrices para los distintos grupos involucrados.

La acusación señala que Hermosillo Álvarez habría sido responsable de organizar y dirigir la conspiración, además de coordinar la logística del supuesto ataque.

La identificación del sospechoso se realizó a partir de publicaciones en TikTok, registros de direcciones IP y datos de suscriptores obtenidos mediante solicitudes de emergencia realizadas por el FBI.

El Departamento de Justicia informó que Hermosillo Álvarez y otros cuatro presuntos implicados enfrentan cargos federales por conspiración para cometer asesinato y conspiración para cometer actos violentos en instalaciones federales. Las autoridades estadounidenses indicaron que el sospechoso fue detenido en Omaha, Nebraska, el 14 de junio.

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