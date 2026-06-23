Calor mortal golpea Europa: mueren 2 niños, escuelas cierran y temperaturas rompen récords

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Foto: Reuters

Dos niños de 2 y 4 años fueron encontrados sin vida dentro del automóvil de su familia en Carpentras, al sureste de Francia. La fiscal Hélène Mourges señaló que la principal hipótesis de las muertes es la exposición a la intensa ola de calor que azota Europa occidental.

El caso ocurrió en medio de una emergencia climática que ya deja decenas de fallecidos, récords históricos de temperatura y alteraciones en la vida cotidiana de millones de personas.

La nueva ola de calor, la segunda que afecta Europa en menos de un mes, se intensificó este lunes con temperaturas extremas que alcanzaron niveles inéditos para junio en varios países. Francia se convirtió en el principal foco de la emergencia, mientras España, Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Portugal y Países Bajos enfrentan también alertas por calor extremo.

Francia rompe registros y suma víctimas

Francia registró este lunes una temperatura media nacional de 29.2 grados Celsius, la más alta para un mes de junio desde que existen registros meteorológicos en el país. En algunas regiones, los termómetros alcanzaron entre 36 y 43 grados.

La ciudad de Burdeos llegó a 41.9 grados Celsius, superando una marca establecida apenas en agosto del año pasado. En Poitiers, la temperatura alcanzó 41.2 grados, rebasando un récord que permanecía vigente desde 1947.

Las consecuencias han sido mortales. Además de los dos menores fallecidos en Carpentras, tres personas de entre 80 y 95 años murieron durante el fin de semana en la región de Burdeos debido a problemas de salud asociados al calor. Autoridades francesas también reportaron 13 personas ahogadas entre domingo y lunes.

Los servicios de emergencia advirtieron sobre el riesgo de buscar alivio en cuerpos de agua sin supervisión. Según datos citados por las autoridades, las muertes por ahogamiento aumentaron 172% durante los episodios de calor extremo registrados el año pasado.

Escuelas cerradas y transporte afectado

La ola de calor obligó al cierre de más de mil 300 escuelas y centros de secundaria en Francia, mientras otras 4 mil instituciones modificaron sus horarios para reducir la exposición de estudiantes y personal a las altas temperaturas.

En París, las autoridades activaron alertas máximas y se preparaban para registrar la temperatura más alta de junio en la historia reciente de la capital francesa.

El impacto también alcanzó la infraestructura. La región parisina suspendió preventivamente uno de cada 10 trenes y la compañía ferroviaria SNCF canceló decenas de servicios debido al riesgo de daños en las vías y en las líneas eléctricas provocados por el calor. Más de 5 mil trabajadores fueron desplegados para supervisar la red y atender posibles emergencias.

España enfrenta temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal

España vive su segunda jornada consecutiva de ola de calor con registros que, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se sitúan entre cinco y 10 grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

En varias regiones se esperan temperaturas de entre 40 y 44 grados Celsius. El fenómeno comenzó en el País Vasco, donde se activó la alerta roja tras superar los 40 grados, y posteriormente avanzó hacia otras zonas del país.

En Madrid, donde el termómetro alcanzó los 40 grados, las autoridades habilitaron refugios climáticos para personas sin hogar y población vulnerable. La capital también canceló la retransmisión pública en pantalla gigante del partido entre España y Arabia Saudita correspondiente al Mundial.

En Córdoba, las calles permanecieron prácticamente vacías durante las horas de mayor calor, mientras Sevilla se preparaba para enfrentar las temperaturas más elevadas.

Reino Unido, Italia y Bélgica, bajo alertas excepcionales

El Reino Unido emitió una inusual alerta roja por calor extremo para el sur de Inglaterra y Gales. Los pronósticos indican que algunas zonas podrían superar los 39 grados Celsius, lo que rompería el récord histórico para junio de 35.6 grados establecido en 1957 y repetido en 1976.

Italia activó alertas rojas en 12 ciudades, entre ellas Bolonia, Florencia, Milán y Turín. En esta última, la presión sobre la red eléctrica obligó a las compañías de servicios a reforzar personal y equipamiento para responder a cortes de energía.

Bélgica, por su parte, podría registrar la semana más calurosa de su historia reciente, con temperaturas medias superiores a los 27 grados.

Ahogamientos, tormentas y afectaciones a la fauna

En Alemania, las altas temperaturas incrementaron los riesgos en ríos y lagos. Al menos cinco personas murieron o desaparecieron durante el fin de semana mientras nadaban en distintas regiones del país.

El calor extremo también ha afectado a la fauna silvestre. En Bélgica, centros de rescate de animales reportaron un aumento significativo en el ingreso de aves jóvenes como golondrinas, vencejos y gorriones. Según responsables de estos refugios, la temperatura en algunos techos donde anidan puede alcanzar entre 50 y 60 grados Celsius, obligándolas a abandonar los nidos para sobrevivir.

El papel del cambio climático

Diversos científicos consultados durante esta emergencia coinciden en que el calentamiento global está amplificando la intensidad del fenómeno.

Davide Faranda, director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y responsable de la herramienta Climameter, afirmó que el patrón meteorológico que origina la ola de calor no es extraordinario en sí mismo. Lo excepcional, sostuvo, es que el cambio climático ha añadido hasta cuatro grados Celsius adicionales en algunas regiones de Europa occidental.

Un estudio citado por especialistas concluye que, sin el cambio climático, las temperaturas actuales serían entre dos y cuatro grados más bajas.

Meteorólogos explican que la situación está asociada a un sistema de alta presión que desplaza aire caliente desde el Sahara hacia Europa occidental y central. El fenómeno, descrito por algunos expertos como una “cúpula de calor”, atrapa el aire cálido sobre amplias zonas del continente e impide su dispersión durante varios días.

La Organización Meteorológica Mundial informó previamente que Europa se está calentando a un ritmo superior al promedio global. La oficina europea de la Organización Mundial de la Salud estima que más de 200 mil personas han muerto por causas relacionadas con el calor en el continente durante los últimos cuatro años.

Mientras los termómetros siguen marcando valores récord y las alertas permanecen activas en buena parte del continente, los servicios meteorológicos prevén que el episodio extremo continúe durante gran parte de la semana.

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