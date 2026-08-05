¿Quiénes son los 8 líderes del CJNG por los que EE. UU. ofrece recompensas millonarias?

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Se ofrecieron recompensas de hasta 102 mdd. Foto: Reuters

Este miércoles 5 de agosto de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una ofensiva contra la estructura de mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y ofreció recompensas que en conjunto suman 102 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a ocho de sus presuntos líderes.

Las medidas forman parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra organizaciones criminales que Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

Que quede claro: vamos a eliminar las organizaciones narco-terroristas que amenazan nuestro país y al pueblo norteamericano. Ofrecemos recompensas hasta más de $100 MILLONES de dólares por información conducente para el arresto y/o condena de los líderes y asociados del CJNG.… pic.twitter.com/2ftvNBzQz4 — US Dept of State INL (@StateINL) August 5, 2026

Los ocho objetivos prioritarios del CJNG

Juan Carlos Valencia González, “Pelón”

Identificado por autoridades estadounidenses como sucesor directo del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”. Por información que conduzca a su captura se ofrecen hasta 25 millones de dólares.

Audias Flores Silva, “Jardinero”

Considerado operador relevante de la organización criminal. Aunque autoridades mexicanas lo ubican recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, Estados Unidos mantiene una recompensa de 15 millones de dólares.

Gonzalo Mendoza Gaytán, “Sapo”

Investigaciones en Jalisco lo relacionan con el reclutamiento y adiestramiento de sicarios, además de presuntos vínculos con sitios señalados como centros de entrenamiento criminal y exterminio de personas. La recompensa asciende a 15 millones de dólares.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, “Chorro”

Señalado como yerno del “Mencho” y uno de los operadores financieros del CJNG. También es identificado por autoridades estadounidenses como pieza clave en el tráfico de precursores químicos a través del puerto de Manzanillo, Colima. Recompensa: 15 millones de dólares.

Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa”

Considerado líder regional de la organización en entidades como Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí y Aguascalientes. Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información para lograr su captura.

Julio César Montero Pinzón, “Tarjetas”

Las autoridades estadounidenses lo vinculan con esquemas de fraude relacionados con tiempos compartidos dirigidos a ciudadanos estadounidenses, así como con operaciones de lavado de dinero para financiar actividades del CJNG. Recompensa: 10 millones de dólares.

Carlos Andrés Rivera Varela, la “Firma”

De nacionalidad mexicana y colombiana, es señalado por investigadores estadounidenses como un operador de alto nivel dentro de la estructura del CJNG. Por él se ofrecen 10 millones de dólares.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón

Hermana del “Tarjetas”, es acusada de participar en operaciones relacionadas con fraudes de tiempos compartidos vinculados al cártel. La recompensa asciende a 2 millones de dólares.

También sancionan a familiares y colaboradores

Además de las recompensas, el Departamento de Estado informó restricciones migratorias contra 65 familiares y colaboradores cercanos de personas previamente sancionadas por sus vínculos con el CJNG.

Como parte de estas medidas, 26 visas estadounidenses fueron revocadas. Washington señaló que desde junio de 2025 ha cancelado un total de 93 visas a familiares y allegados de integrantes de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Coordinación con agencias federales

Las recompensas fueron anunciadas a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos y del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional, con apoyo del Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el IRS y otras agencias federales.

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