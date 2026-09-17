Canadá responde a Trump sobre alianza con Unión Europea: “Nadie va a decirnos con quién alcanzar acuerdos”

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Mark Carney dialogará con el Parlamento Europeo. Foto: AFP.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que nadie puede decirles con quién alcanzar acuerdos, después de que Donald Trump amenazó con altos aranceles si la Unión Europea suma a Ottawa como miembro asociado.

Ante periodistas en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, el canadiense se opuso a las amenazas del presidente estadounidense por el acercamiento de su país con la Unión Europea.

“Los canadienses están unidos en la convicción de que nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales”, declaró Mark Carney.

Este jueves, el primer ministro canadiense intervendrá ante el Parlamento Europeo para abordar la propuesta de sumarse como miembro asociado.

Donald Trump amaga con aranceles

Horas antes, Donald Trump amenazó a la Unión Europea con imponer aranceles elevados y reducir el comercio si convertían a Canadá en su primer miembro asociado.

Tras aterrizar en Carolina del Norte, el presidente republicano consideró que la propuesta tiene una “mala intención”.

“Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchos ámbitos”.

Sin embargo, Donald Trump indicó que podría retractarse si consideran que la inclusión de Canadá se realiza “con buena intención”, aunque no indicó cuáles serían sus criterios.

La propuesta de la Unión Europea

El 16 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso ante el Parlamento que Canadá sea el primer “miembro asociado” de la Unión.

Durante un encuentro con Mark Carney, Ursula Von der Leyen planteó avanzar hacia una relación que vaya más allá de los vínculos comerciales entre Canadá y la Unión Europea.

“Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, provocando una ovación de pie en el Parlamento Europeo.

El estatuto de “miembro asociado” no está jurídicamente definido por los tratados de la Unión Europea. Por ello, la propuesta requeriría establecer el alcance y las condiciones de una eventual relación.

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