Trump amenaza a la UE con aranceles muy elevados si acerca a Canadá al bloque

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Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea. FOTO: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a la Unión Europea (UE) con imponer aranceles muy elevados y reducir el comercio con el bloque si considera que la propuesta para convertir a Canadá en su primer miembro asociado se realiza “con mala intención”.

La advertencia ocurrió después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara abrir la puerta a Canadá como primer miembro asociado de la UE durante su discurso sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo, Francia. La propuesta fue presentada el 16 de septiembre ante el Parlamento Europeo.

Trump amenaza con aranceles a la Unión Europea por Canadá

Trump declaró tras aterrizar en Carolina del Norte que podría responder con fuertes medidas comerciales si interpreta la iniciativa europea como un acto hostil.

“Si hacen eso, si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy serios o dejaré de comerciar con Europa en muchos ámbitos”, declaró el mandatario estadounidense.

Sin embargo, Donald Trump condicionó la posible aplicación de los gravámenes a las intenciones de Bruselas. Señaló que no tendría problema con la propuesta si considera que se realiza “con buena intención”, aunque no explicó qué criterios utilizaría para determinarlo.

Ursula von der Leyen propone a Canadá como miembro asociado

Durante su discurso ante el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen propuso trabajar para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. La Comisión Europea confirmó oficialmente que sería una figura inédita dentro del bloque.

La presidenta de la Comisión Europea señaló que Europa necesita “reimaginar” sus alianzas ante los cambios en el sistema internacional. También planteó llevar la relación entre Canadá y la UE al nivel más alto posible.

Von der Leyen mencionó áreas de cooperación como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica. Además, recordó que el comercio de bienes entre ambas partes ha crecido 75% en menos de una década gracias al acuerdo CETA.

Mark Carney participa en encuentro de la Unión Europea

El primer ministro canadiense, Mark Carney, estuvo presente en Estrasburgo durante el discurso de Von der Leyen y sostuvo un encuentro con la presidenta de la Comisión Europea.

La propuesta abre ahora un nuevo escenario en las relaciones entre Canadá y la Unión Europea, mientras Trump advierte sobre posibles consecuencias comerciales si considera que el acercamiento tiene una intención hostil.

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