¡Aumenta la tensión! Aranceles de Canadá a EE. UU. entran en vigor

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Aranceles Canadá a EE. UU. Foto: AFP

Los aranceles de Canadá a productos de Estados Unidos entraron en vigor este martes, en represalia por las tarifas impuestas por Washington a finales de agosto, en un nuevo episodio de la tensión comercial entre ambos países.

Las medidas contemplan tarifas de 15%, 25% y 50% sobre unos 20 mil millones de dólares estadounidenses en importaciones provenientes de EE. UU., incluidos acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pulpa de papel.

Canadá responde a los aranceles de Estados Unidos

De acuerdo con Ottawa, el monto de los nuevos aranceles canadienses equivale al valor de los productos de Canadá afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.

El conflicto comercial se intensificó después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, rompiera el 21 de agosto las negociaciones con la Casa Blanca.

Carney acusó a Estados Unidos de intentar imponer a Canadá un acuerdo con “condiciones injustas” y advirtió que las medidas podrían afectar a sectores estratégicos, especialmente a la industria automotriz.

Asimismo, el primer ministro también cuestionó las condiciones planteadas por Washington relacionadas con la lengua francesa, entre ellas aspectos sobre medios francófonos en línea y el etiquetado bilingüe de productos. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó que este asunto fuera una condición definitiva para alcanzar un acuerdo.

Trump amenaza a empresas canadienses

La tensión aumentó antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con afectar las ventas en Estados Unidos del fabricante aeronáutico canadiense Bombardier. Además, el mandatario advirtió que los aranceles para la industria automotriz canadiense podrían aumentar del 25% al 50% a partir del 1 de enero.

Por su parte, el gobierno de Carney anunció un paquete de 7 mil 500 millones de dólares canadienses para apoyar a las empresas afectadas por las medidas comerciales.

No obstante, Canadá mantiene una fuerte dependencia económica de Estados Unidos: cerca del 60% de sus importaciones provienen de ese país y alrededor del 70% de sus exportaciones tienen como destino el mercado estadounidense.

Por ahora, no se contempla una reanudación de las negociaciones entre Ottawa y Washington, mientras continúan los cruces de declaraciones entre ambos gobiernos.

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