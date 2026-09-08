“No más Bombardier en EE. UU.”: Trump amenaza con bloquear ventas de la empresa canadiense

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con bloquear las ventas en su país de aviones fabricados por la empresa canadiense Bombardier, horas antes de que entraran en vigor nuevos aranceles de Canadá a productos estadounidenses.

La amenaza se produce en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países, luego de que Ottawa anunciara nuevos gravámenes sobre mercancías estadounidenses.

¿Qué dijo Trump sobre Bombardier?

Donald Trump publicó el lunes un mensaje en su plataforma Truth Social en el que advirtió sobre posibles restricciones a las operaciones de Bombardier en Estados Unidos.

“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió el mandatario.

En la misma publicación, Trump acusó a Canadá de bloquear bancos y empresas estadounidenses para impedir que realicen negocios en territorio canadiense.

La advertencia del presidente estadounidense se suma a otras medidas y declaraciones realizadas durante los últimos meses como parte de las disputas comerciales entre Washington y Ottawa.

Trump ya había amenazado a Bombardier

No es la primera ocasión en que Donald Trump dirige sus críticas contra el fabricante canadiense de aeronaves. En enero, el presidente estadounidense amenazó con retirar la certificación de aviones fabricados en Canadá, incluidos los jets de Bombardier, además de plantear la posibilidad de imponer aranceles de hasta 50% a las aeronaves vendidas en Estados Unidos.

En aquella ocasión, Trump manifestó su inconformidad, por lo que consideró una negativa de Canadá para certificar determinados aviones estadounidenses.

Bombardier es uno de los principales fabricantes canadienses de aeronaves ejecutivas y de negocios, por lo que cualquier restricción a sus ventas en Estados Unidos podría tener repercusiones para la industria aeronáutica de ambos países.

¿Por qué aumentó la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá?

Canadá se encuentra entre los principales objetivos de la política comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El presidente estadounidense ha utilizado en distintas ocasiones la posibilidad de imponer aranceles como mecanismo de presión para obtener concesiones comerciales de sus socios.

Trump también ha insistido en su propuesta de convertir a Canadá en el llamado “estado 51” de Estados Unidos, una postura que ha generado rechazo entre autoridades y sectores políticos canadienses.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha rechazado esa posibilidad y ha defendido la soberanía y los intereses económicos de su país.

NO MORE SELLING BOMBARDIER IN THE UNITED STATES! Their products aren’t good enough! Over 50% of their revenue comes from the United States — They live off American Buyers, American Companies, American Airports, and American Service — All while Canada blocks our GREAT American… pic.twitter.com/oIZZUbMkDx — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 7, 2026

Canadá impone nuevos aranceles a productos estadounidenses

La amenaza contra Bombardier se produjo horas antes de la entrada en vigor de nuevos aranceles canadienses a productos provenientes de Estados Unidos.

Los gravámenes, de entre 15%, 25% y 50%, afectan productos estadounidenses por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares.

Entre los artículos contemplados se encuentran:

Acero

Productos lácteos

Electrónica

Pasta de papel

Otros productos estadounidenses

Ottawa señaló que el valor de estas mercancías corresponde al monto de productos canadienses que comenzaron a enfrentar recargos estadounidenses de 50% desde el 22 de agosto.

Canadá acusa a Estados Unidos de imponer condiciones injustas

El conflicto comercial entre ambos países se intensificó después de que el gobierno de Mark Carney rompiera las negociaciones con la Casa Blanca el pasado 21 de agosto.

El primer ministro canadiense acusó a Estados Unidos de intentar imponer un acuerdo bajo condiciones injustas y sostuvo que Washington busca convertir a Canadá en una especie de filial económica.

Carney también advirtió sobre las consecuencias de las medidas estadounidenses para sectores estratégicos de la economía canadiense, particularmente la industria automotriz.

Trump, por su parte, ha defendido su política comercial y ha argumentado que Estados Unidos ha sido perjudicado durante años por su relación económica con Canadá.

En declaraciones anteriores, el mandatario estadounidense aseguró que “Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años” y afirmó que su país no necesita a Canadá, mientras que su vecino sí depende del mercado estadounidense.

Trump publica mapa de América del Norte

Antes de lanzar su advertencia contra Bombardier, Trump también publicó en Truth Social un mapa en el que la bandera de Estados Unidos aparece extendida sobre América del Norte, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia.

La publicación ocurrió en un contexto de renovadas tensiones con Canadá y de las reiteradas declaraciones del mandatario sobre su intención de ampliar la influencia estadounidense sobre territorios de la región.

La disputa comercial entre Washington y Ottawa continúa mientras ambos Gobiernos mantienen posiciones encontradas sobre aranceles, comercio bilateral y las condiciones para alcanzar un nuevo acuerdo económico.

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