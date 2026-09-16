UE propone a Canadá como su “primer miembro asociado”

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UE propone como “primer miembro asociado” a Canadá. Foto: AFP

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la Unión Europea (UE).

La propuesta fue planteada un día antes de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, intervenga ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

Von der Leyen propone una alianza más amplia con Canadá

Durante un encuentro con Carney, Von der Leyen planteó avanzar hacia una relación que vaya más allá de los vínculos comerciales entre Canadá y la UE.

“Me gustaría trabajar con usted en abrir la puerta para que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, provocando una ovación de pie en el Parlamento Europeo.

El estatuto de “miembro asociado” no está jurídicamente definido por los tratados de la Unión Europea, por lo que la propuesta requeriría establecer el alcance y las condiciones de una eventual relación de este tipo.

Von der Leyen planteó una cooperación más estrecha con Ottawa en áreas como tecnología, defensa y energía.

Canadá y la UE buscan fortalecer sus vínculos

La propuesta ocurre en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos. Canadá y la Unión Europea han estrechado sus relaciones durante los últimos meses, mientras ambos enfrentan aranceles y otras medidas comerciales impulsadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La oficina de Carney señaló en un comunicado que Canadá busca fortalecer sus relaciones con países y socios considerados confiables.

“En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza”, indicó la oficina del primer ministro.

Carney, quien se encuentra en Europa, participará el jueves en una sesión ante los eurodiputados. Será el primer jefe de un gobierno extranjero en intervenir en un discurso sobre el estado de la Unión Europea.

¿Qué plantea la cooperación entre Canadá y la UE?

Von der Leyen propuso ampliar la relación bilateral hacia áreas estratégicas, además del comercio.

“Trabajaremos en la manufactura inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto”, afirmó.

La presidenta de la Comisión Europea agregó que la eventual alianza no estaría dirigida contra un país en particular.

“Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común”, sostuvo.

También destacó coincidencias entre Canadá y los países de la UE en temas como inteligencia artificial, cambio climático, el Ártico y geopolítica.

Comercio entre Canadá y la Unión Europea aumentó más de 75%

Canadá y la UE mantienen un acuerdo comercial que ha contribuido al crecimiento de sus intercambios. De acuerdo con Von der Leyen, el comercio entre ambas partes aumentó más de 75% en menos de una década.

La dirigente europea planteó que ahora es necesario aprovechar esa relación para avanzar hacia una cooperación más amplia.

“Es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una ‘alianza por el futuro’ más amplia”, afirmó.

Canadá busca nuevos socios en medio de la guerra comercial

Ottawa se encuentra en medio de una disputa comercial con el gobierno de Estados Unidos y busca ampliar sus vínculos económicos y estratégicos con otros socios.

En ese contexto, Canadá se convirtió este año en el primer país no europeo en incorporarse a un programa de préstamos para defensa de la Unión Europea.

Además, Ottawa busca alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses relacionados con minerales críticos, según declaró a AFP el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

Por su parte, la Unión Europea busca fortalecer sus relaciones con socios externos mientras mantiene tensiones comerciales y políticas con Washington y enfrenta la competencia económica y estratégica de China.

Von der Leyen llama a “reinventar” las alianzas

La presidenta de la Comisión Europea consideró necesario “reinventar nuestras alianzas” y planteó a Canadá como un posible socio asociado del bloque integrado por 27 países.

“Creemos que el poder no pertenece al más fuerte, el más rico o el más ruidoso, sino a todos nosotros. Las democracias son libres de escoger con quién trabajar”, declaró Von der Leyen.

La dirigente europea también destacó los vínculos existentes entre Canadá y Europa.

“Compartimos un océano, un conjunto de valores, una manera de ver el mundo. Y ahora construiremos también nuestro futuro compartido”, agregó.

Carney continuará su agenda en Europa antes de regresar a Estrasburgo para participar el jueves ante el Parlamento Europeo.

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