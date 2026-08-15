Sismo de 5.0 deja daños materiales en Granada, España: Video

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Sur de España se sacude por sismo de 5.0. Foto: Getty

Un sismo de magnitud preliminar 5.0 sacudió este viernes la provincia de Granada, en Andalucía, España. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ubicó el epicentro al noroeste de Alhendín, mientras que el movimiento también fue percibido en otras provincias como Málaga, Córdoba, Cádiz y Sevilla. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños de gravedad.

De acuerdo con los primeros datos, el temblor se registró a una profundidad de apenas 2 kilómetros, una condición que favoreció que fuera percibido con mayor intensidad en zonas cercanas al epicentro.

⚠️🔊 Advertencia de sonido irregular



📹 Momento del #sismo M5.0 en la región de #Granada, 🇪🇸 #España, filmada en una videocámara en la parte superior de un edificio residencial.



▶️ Se aprecia primeramente, una serie de vibraciones precursoras a las fuertes sacudidas, ésto se… pic.twitter.com/6wYte6W92c — SASSLA (@SasslaMx) August 15, 2026

Forma parte de una serie de sismos en Granada

El movimiento forma parte de una secuencia sísmica registrada en el área metropolitana de Granada durante las últimas 24 horas. Previamente se habían reportado temblores de magnitud 3.7, cerca de La Zubia, además de otros dos movimientos de 2.2 y 2.3 grados.

El sismo de este viernes fue el de mayor magnitud de la serie y provocó desprendimientos, caída de elementos de fachadas y daños menores en tejados, principalmente en municipios cercanos al epicentro.

El servicio de emergencias 112 Andalucía informó que recibió más de 80 avisos relacionados con el temblor.

Videos captan la fuerza del terremoto

El sismo quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles en distintos puntos de Granada.

En los videos difundidos en redes sociales se observa la sacudida que provocó el movimiento telúrico, así como la caída de objetos y desprendimientos de materiales en algunos inmuebles.

Otras grabaciones tomadas por personas que se encontraban en la vía pública durante la noche del 14 de agosto, cuando ocurrió el terremoto, muestran las reacciones ante el fuerte movimiento.

Terremoto de magnitude 5,0 sacode Granada (Espanha) e é sentido em grande parte da Andaluzia e até em Madri



Na madrugada deste sábado, 15 de agosto de 2026, um terremoto de magnitude 5,0 (revisado pelo Instituto Geográfico Nacional da Espanha – IGN) foi registrado às 01h04 (hora… pic.twitter.com/rjyHyt7Jam — Generalidades (@Generalidades1) August 15, 2026

Incluso un creador de contenido español captó el momento exacto del sismo mientras realizaba una transmisión en vivo.

🇪🇸 A strong, shallow earthquake struck near Granada in southern Spain at 1:04 a.m. local time on Saturday, Aug. 15, jolting thousands of residents from their beds. Spain's National Geographic Institute (IGN) put the magnitude at 4.8, with some outlets citing an upward revision to… pic.twitter.com/2rAWQ3d4pj — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 15, 2026

Activan fase de emergencia en Andalucía

Tras el terremoto, las autoridades españolas activaron la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia de Andalucía.

Protección Civil pidió a la población evitar entrar o salir de edificios hasta que concluyan las evaluaciones estructurales en las zonas afectadas.

🔴 Elevamos a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante riesgo sísmico en #Granada



Si estás en Granada, has sentido el terremoto, te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, mantén la calma y evita entrar y salir de los edificios… pic.twitter.com/hCimJIXcBp — Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 15, 2026

Para las personas que permanecen en la calle, las autoridades recomendaron alejarse de fachadas, balcones, cornisas, muros y cualquier elemento que pudiera desprenderse como consecuencia de posibles réplicas.

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