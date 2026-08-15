Noticias de hoy 14 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 14 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:
EE. UU. revoca 175 mil visas
El Departamento de Estado de la Unión Americana reveló que, durante el gobierno de Donald Trump, se han revocado más de 175 mil visas.
Transportista amagan con bloqueos
Transportistas amagaron con bloqueos carreteros en septiembre por el presunto incumplimiento de acuerdos con autoridades federales.
Estructura aplasta camioneta
Una estructura cayó sobre una camioneta que circulaba frente a Paseo Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México. La conductora falleció.
No para violencia en Sinaloa
Sinaloa vivió una nueva jornada marcada por la violencia con ocho homicidios dolosos registrados en las últimas horas en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.
Muertes por calor
México suman 95 muertes provocadas por el calor. Baja California lidera la lista de defunciones con 33, seguida de Sonora, con 22
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