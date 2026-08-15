¿Por qué EE. UU. no hace públicas las razones para cancelar una visa?

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Foto: Getty Images

Cuando Estado Unidos cancela una visa no necesariamente emite un comunicado, publica un listado u ofrece una explicación en cada caso. La razón es la privacidad: así lo explicó en 2025 en sus redes sociales la Embajada de Estados Unidos en México.

En el video, el entonces vocero Daniel Arizmendi señaló que estas decisiones se le informan directamente a la persona afectada.

Los procesos de revisión de visas

En 2025, en las redes oficiales de la embajada estadounidense se especificó que “una visa es un privilegio, no un derecho” y que Estados Unidos tiene autoridad, como cada país, para decidir quién puede ingresar a su territorio.

Se sabe que la revisión de visas otorgadas por Estados Unidos se realiza de manera constante, y las cancelaciones se aplican cada vez que hay razones justificadas.

Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son ciudadanos o funcionarios públicos.

☝️ Te aclaramos algunos puntos importantes sobre la cancelación de visas.

✍️Toma nota y comparte ♻️@DeputySecState #Revocación_Visas pic.twitter.com/Dyh51rMuLF — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 27, 2025

Razones para cancelar la visa

Entre las situaciones que mencionó el funcionario se hallan:

Quedarse más tiempo del permitido en el país

Participar en actividades delictivas

Representar un riesgo para la seguridad pública

Involucrarse en actividades relacionadas con el terrorismo o apoyar a grupos terroristas.

¿Por qué no hay una lista pública de visas canceladas?

El Departamento de Estado señala que los registros de los casos de visa son confidenciales conforme a la legislación estadounidense. Por ello, la información no se entrega libremente a terceros y, en general, e proporciona al propio solicitante, con algunas excepciones.

Esto significa que una cancelación puede ocurrir sin que las autoridades publiquen el nombre de la persona y los detalles de su expediente.

En otras palabras, que una cancelación no aparezca en un comunicado público no significa que la persona no haya sido informada. La explicación de la Embajada es que la comunicación se realiza directamente con el titular.

¿Una visa puede cancelarse antes de que venza?

Sí. El Departamento de Estado establece que una visa es válida hasta su fecha de vencimiento salvo que sea cancelada o revocada antes.

También existen situaciones específicas en las que la visa puede quedar anulada. Por eso hay que distinguir entre la fecha de vencimiento de la visa y el tiempo autorizado para permanecer en Estados Unidos.

¿Qué hacer si te cancelan o revocan la visa?

Lo primero es conocer qué decisión tomó la autoridad y bajo qué fundamento, porque las consecuencias dependen del caso.

Si una persona fue considerada inelegible y posteriormente quiere solicitar una visa, el Departamento de Estado señala que puede volver a presentar una solicitud en determinados casos. Para hacerlo, generalmente deberá presentar una nueva solicitud y pagar nuevamente la tarifa correspondiente.

Algunas causas de inelegibilidad pueden superarse mediante un waiver o perdón migratorio, pero no todas permiten esta opción. El propio Departamento de Estado indica que el oficial consular informará si existe la posibilidad de solicitarlo.

En resumen considera que Estados Unidos puede cancelar cualquier visa cuando existan razones para hacerlo. Sin importar quien sea el titular, donde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

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