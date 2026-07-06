Tras reportaje, Sheinbaum pide esclarecer operación contra el “Mayo”

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este lunes esclarecer la operación que derivó en la captura de Ismael el “Mayo” Zambada, luego de un reportaje sobre el caso. Durante su conferencia matutina, sostuvo que es necesario aclarar la posible participación de agencias de Estados Unidos y conocer con precisión cómo ocurrieron los hechos.

De la misma manera, la mandataria reiteró que México combate al crimen organizado sin renunciar a la defensa de su soberanía.

Sheinbaum afirmó que, aunque el “Mayo” Zambada es un perfil criminal con orden de aprehensión en México, ello no exime la obligación de respetar la soberanía nacional.

“Todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos”, declaró.

Sheinbaum pide reconstruir lo ocurrido

La titular del Ejecutivo planteó elaborar una línea del tiempo de las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa desde el año 2000, con énfasis en los hechos ocurridos entre agosto y octubre de 2024.

Señaló que el objetivo es conocer qué información compartieron las autoridades estadounidenses con México en ese periodo y qué elementos se conocen actualmente sobre la detención.

“Saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía”, expresó.

Pide conocer lo informado a Gertz Manero

Sheinbaum también consideró importante revisar qué información recibió en su momento Alejandro Gertz Manero, cuando encabezaba la Fiscalía General de la República, así como lo que consta en las carpetas de investigación.

Asimismo, planteó que la Fiscalía, en el ámbito de su autonomía, pueda informar qué se comunicó entonces al fiscal y cuál fue la información proporcionada por el entonces embajador de Estados Unidos en México respecto a la detención.

Acusa incongruencias de Estados Unidos

Durante su mensaje, la presidenta sostuvo que existen incongruencias por parte de Estados Unidos y cuestionó que, pese a haber catalogado a determinados grupos como organizaciones terroristas, se les otorgue protección.

Por ello, insistió en que el caso debe abrirse al debate público y esclarecerse para que se conozca cómo ocurrió la operación y se delimite cualquier posible acto de injerencia.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.