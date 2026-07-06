Cuba sufre nuevo apagón masivo; es el tercero en seis meses

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Cuba sufre otro apagón masivo; es el tercero en seis meses. Foto: AFP/Getty

Cuba registró este lunes un nuevo apagón generalizado que dejó sin servicio eléctrico a gran parte del país. Se trata del tercer corte masivo en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, mientras la isla enfrenta una profunda crisis energética.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó, a través de redes sociales, que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sufrió una “desconexión total” y señaló que las autoridades ya investigan las causas del incidente.

El corte ocurre en un contexto marcado por las constantes fallas en la generación eléctrica, el deterioro de la infraestructura y la escasez de combustible.

🔴 #AHORA || Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Se investigan las causas.



Se continuará informando al respecto. pic.twitter.com/F7ksTBTakO — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

¿Qué provocó el nuevo apagón en Cuba?

Hasta el momento, la UNE no ha informado la causa oficial del apagón; sin embargo, el sistema eléctrico cubano enfrenta desde hace meses problemas derivados del envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y de la falta de combustible para operar.

Además, la central termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la principal del país, permanece fuera de servicio desde hace varios días debido a una avería. En lo que va del año ha registrado más de 15 interrupciones por fallas técnicas.

Actualmente, la generación eléctrica en Cuba depende principalmente de siete centrales termoeléctricas con varias décadas de operación y de grupos electrógenos que funcionan con diésel importado.

Crisis energética mantiene largos cortes de electricidad

Los apagones forman parte de la rutina diaria para millones de cubanos.

De acuerdo con testimonios recabados por AFP, en algunas zonas de La Habana el servicio eléctrico sólo está disponible durante pocas horas al día, mientras que en provincias del interior los cortes pueden prolongarse por varios días.

“Es agónico vivir así“, declaró Meybol Font, trabajadora independiente de 51 años, quien aseguró que únicamente dispone de unas cuantas horas de electricidad al día.

Otro habitante de La Habana explicó que la falta de energía también afecta la conectividad y las actividades laborales.

“No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar“, comentó un programador de 24 años.

🟢 #AHORA || En servicio ya una de las unidades generadoras de Energás Boca de Jaruco.



ℹ️ Manténgase informado por los canales oficiales. pic.twitter.com/x9Wl5CXuyQ — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 6, 2026

Gobierno cubano atribuye crisis al embargo y sanciones

El Gobierno de Cuba sostiene que la situación energética se agravó tras las restricciones impuestas por Estados Unidos al suministro de combustible proveniente de Venezuela, principal proveedor petrolero de la isla.

Según el reporte, desde el inicio del actual gobierno de Donald Trump se redujeron los envíos de petróleo venezolano y se endurecieron las sanciones contra entidades y funcionarios cubanos, además de advertir posibles medidas contra países que comercialicen combustible con la isla.

Cuba llevará el tema del embargo a la ONU

En medio de la crisis, el Gobierno cubano solicitó para este martes una sesión especial de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abordar el impacto del embargo estadounidense y las sanciones económicas.

El canciller Bruno Rodríguez acusó a Washington de intentar impedir que el máximo órgano de la ONU debata el efecto de las restricciones sobre la economía y el suministro de combustible en la isla.

La solicitud se suma al debate anual que la Asamblea General mantiene desde hace más de tres décadas sobre el embargo estadounidense contra Cuba. En la votación de 2025, la resolución que pide su levantamiento obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

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