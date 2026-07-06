Aumenta a 3 mil 535 el número de muertos por los terremotos en Venezuela

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Terremotos en Venezuela dejan 3 mil 535 muertos. Foto: AFP

Los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio han dejado 3 mil 535 muertos, de acuerdo con el nuevo balance oficial difundido este lunes por el Gobierno venezolano.

Los datos oficiales también indican que el número de personas heridas se mantiene en 16 mil 740, sin cambios respecto al informe anterior. Las labores de atención y evaluación continúan en las zonas afectadas por el doble sismo.

Aumenta el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela

El Gobierno actualizó el número de víctimas mortales mediante un comunicado oficial. En las últimas 24 horas, el balance pasó de 3 mil 342 a 3 mil 535 fallecidos, lo que refleja el impacto que siguen teniendo los terremotos en Venezuela conforme avanzan las tareas de rescate e identificación.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer una cifra oficial de personas desaparecidas.

ONU estima miles de desaparecidos tras el desastre

Aunque el Gobierno venezolano evita informar sobre desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estimado que el número podría alcanzar 50 mil personas.

Sin embargo, otras proyecciones consideran que la cifra sería menor y la ubican en alrededor de 10 mil desaparecidos.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y atención a los afectados mientras continúa la evaluación de los daños provocados por el doble terremoto registrado el 24 de junio.

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