Washington fue la ciudad más contaminada del mundo tras fuegos artificiales por los 250 años de la Independencia

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Washington fue la ciudad más contaminada por horas. Foto: AFP

Washington D. C. se convirtió por unas horas en la ciudad grande más contaminada del mundo, luego del espectáculo de fuegos artificiales organizado por el gobierno de Donald Trump para conmemorar los 250 años de la Independencia de Estados Unidos, de acuerdo con datos de IQAir.

El evento buscó romper un récord mundial con el lanzamiento de 850 mil fuegos artificiales en aproximadamente 40 minutos, pese a las advertencias de especialistas sobre el impacto ambiental que podría generar.

Calidad del aire alcanzó niveles muy poco saludables

Según datos de estaciones de monitoreo, las concentraciones de partículas finas (PM2.5) comenzaron a aumentar desde las 20:00 horas del 4 de julio, pero se dispararon poco antes de la medianoche, cuando inició el espectáculo en el National Mall, retrasado por tormentas eléctricas.

En uno de los puntos de monitoreo, la concentración de partículas superó los 200 microgramos por metro cúbico, muy por encima del límite de 35 microgramos establecido para una exposición de 24 horas por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).

Las autoridades activaron alertas de “Código Púrpura”, que indican una calidad del aire considerada muy poco saludable para toda la población, tanto en Washington D. C. como en zonas de Virginia y Maryland.

La portavoz de la EPA, Brigit Hirsch, defendió la celebración y señaló que esperaba que la población disfrutara del espectáculo por el aniversario de la independencia estadounidense.

“Los fuegos artificiales son maravillosos y esperamos que todos hayan disfrutado los increíbles espectáculos en la capital de nuestra nación y sus alrededores para celebrar los 250 años de Estados Unidos”. Brigit Hirsch, portavoz de la EPA.

Washington encabezó el ranking de contaminación de IQAir

De acuerdo con la plataforma IQAir, la capital estadounidense ocupó el primer lugar entre las ciudades grandes con peor calidad del aire entre las 03:00 y las 05:00 horas del 5 de julio.

Posteriormente, las condiciones mejoraron y la ciudad descendió en la clasificación, mientras otras urbes como Yakarta, Kinshasa y Adís Abeba pasaron a ocupar los primeros lugares.

Finalmente, las fuertes lluvias registradas en la zona contribuyeron a dispersar el humo y mejorar gradualmente la calidad del aire.

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