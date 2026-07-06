Ola de calor deja casi 5 mil muertos en Europa; EE. UU. también registra víctimas

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Europa registra altas temperaturas. Foto: Reuters

La ola de calor reciente que se registró en Europa dejó miles de muertos en varios países en donde se activaron planes para responder a las altas temperaturas, que también se registran en Estados Unidos y que ya han cobrado las primeras víctimas.

¿Cuántas personas han muerto por calor en Europa y Estados Unidos?

Al menos 4 mil 840 muertes por calor se registraron en Europa por la ola de calor que fue calificada por especialistas como la peor registrada en el continente. Francia, España, Bélgica y Países Bajos reportaron fallecimientos por las altas temperaturas.

De acuerdo con las autoridades de salud francesas, hubo 2 mil 25 muertes excesivas registradas en el país durante la ola de calor. La ministra de Salud francesa, Stephanie Rist, señaló un aumento particular en las muertes entre las personas mayores de 45 años.

Por su parte, en Bélgica, se contabilizan, al menos, mil 200 muertes registradas entre el 18 y 29 de junio.

Las autoridades de Países Bajos también reportaron muertes por la ola de calor que afectó Europa. Se estima que hubo alrededor de 480 muertes, principalmente entre los mayores de 80 años.

En España, del 1 de junio al 5 de julio, el Instituto de Salud Carlos III reporta mil 135 muertes atribuibles a temperatura.

19 muertes en EE. UU. por altas temperaturas

El pasado 5 de julio, el comisionado de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington, confirmó la muerte de 19 personas “presuntamente relacionadas con el calor en todo el estado”.

En conferencia de prensa, Raynard Washington detalló que “muchas de estas personas fueron encontradas en viviendas sin aire acondicionado; algunas estaban fuera de sus residencias, algunas en la calle y otras incluso en autos estacionados”.

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